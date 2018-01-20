为自己代言！“我”是一根有想法的法棍面包

手捧法棍的法国球迷。（本组图片均为Osports全体育版权所有 严禁转载）

大家好，“我”叫“法棍面包”，是一种最传统的法式特色面包。听说，最近“我”很红，获得了法国总统的青睐，吸引了全世界的目光，成为大家热议的对象，有人羡慕，有人质疑，与其由他人发声，不如“我”为自己代言，说说“我”为何受欢迎，又因何而忧，为何而拼？

要知道，“我”一直都很红

在众多面包家族里，“我”的外形明显与众不同，有“长条形宝石”之誉。法式传统的“我”身材高挑，有55-65厘米长，并严控体重在250克-300克之间，还必须有至少4道斜切裂口的标准装饰纹。

最重要的一点是，“我”始终坚持内心纯净，简单生活。“我”的配方很简单，只能用小麦面粉、水、酵母和盐四种基本原料制成，且不能冷冻保存或含有防腐剂。这是受法国法律“面包法案”保护的。所以，要使面包在24小时之内保持新鲜，很考验面包师的手艺。

真正的“我”外表松脆，内心柔软而不失韧性，麦香味浓郁。在法国民众的生活中，“我”一直都很受欢迎，每一餐都少不了“我”，早餐时涂上黄油和果酱，午餐时做成三明治（有些像中国的“肉夹馍”），晚餐时蘸着调味汁和干酪一起吃，美味极了！七成法国人表示，“我”是他们最喜欢的面包。而且，“我”也越来越受到世界各地人民的喜爱。

要知道，“我”也有烦恼

每年“我”有60亿个同胞在法国诞生，也就是每秒钟有320个同胞问世。在20世纪初，每天就有3个同胞为一位法国人做出贡献。尽管，现今法国人的需求量不如从前，但“我”仍然是法国人日常生活中最常见的主食。

超市里也时常看到“我”的身影，但令“我”烦恼的是：有人将“我”冷冻销售，并出现了由其他国家生产，做法不正规、不正宗的“我”，这严重影响了“我”的品质和声誉，也令喜爱“我”的人很生气。比如全国面包师联合会主席多米尼克·安拉克特就曾说，“全球化时代下传统法棍的制作工艺在不断下滑，品质日益下降，若不采取行动，50年后就没人能做出正宗的法棍了！”

要知道，“我”不仅仅是食物

一提到法国，你自然会联想到时尚、浪漫。

一位穿着长风衣、丝袜和高跟鞋的法国女人，怀抱着一个牛皮纸袋，里面露出半截法棍。

清晨时分，巴黎的大街小巷，来去匆匆的行人，怀抱着一根作为早餐的法棍面包穿梭走过，成为了法国街头的独特风景。头戴贝雷帽，腋下夹着一根法棍面包。这是传统法国人的形象，如今贝雷帽不常见了，但法棍面包却始终必不可少。

“我”已和法国人的生活融为一体，造就了一道独特的法式风景。

面包专家涅巴（Gnaba）说，当法国人谈论面包时，也是在谈论自己，谈论日常生活，谈论家庭、历史和社会。

“法棍和埃菲尔铁塔一样，都是法国的象征。”法国全国面包师联合会主席多米尼克·安拉克特说。

1月12日，法国总统马克龙表示，“法棍所代表的卓越品质和烘焙技巧必须得以传承和保护”，并支持法国传统食品申请加入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的提议。马克龙说，法国之所以能成为面包界的“扛把子”，就是因为“我们拥有让全世界羡慕的法棍”。

很多法国民众对总统的表态感到欣喜。他们认为，“我”在世界上已经享有很高声誉，如果能成为世界非物质文化遗产，对“法国制造”而言无疑是件好事。

“我”能由法国美食的三大标志（红酒、奶酪和法棍）之一，跃升为“法国形象的代表”，对此感到非常自豪。

要知道，在申遗路上，“我”并不孤单

法国政府一直为保护国家美食而努力。除了颁布神圣的“面包法案”外，据悉每年五月法国都要举办法棍面包比赛，能做出色香味俱全，获得第一名的面包师可获得4000欧元的奖金，以及向总统府爱丽舍宫提供一年面包的合同。去年，巴黎的Brun 面包房获此殊荣。

这次力推“我”加入“申遗圈”，以此保护法国面包行业的高品质，展现法式面包文化和人文情感。

一种美食要进入人类非物质文化遗产代表作名录，不仅要色香味俱全，还要能代表当地的饮食文化和传统，尤其是其制作过程要能体现人与人之间的情感交流。

在“我”之前，“申遗圈”里已有很多好案例。

“法国大餐”将味觉的享受、团聚的氛围、优雅的礼仪，以及人与自然物产间的平衡有机融为一体，于2010年成功入选人类非物质文化遗产代表作名录。此外，土耳其咖啡、地中海美食、日本和食(传统日本料理)以及韩国泡菜也都因其独特的地域文化特色而榜上有名。去年12月，意大利那不勒斯的披萨成功被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

如果法国政府的努力取得了成功，那么“我”就有望加入联合国教科文组织保护的约470项活动之中，其中包括吉尔吉斯斯坦的死山羊马球比赛、荷兰风车、比利时啤酒文化和德国风琴制作工艺。（文字综合新华网、人民网、搜狐网）

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