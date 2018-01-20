日澳新动作 带来新隐患

当地时间1月18日，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔访问日本。据当地媒体报道，在日澳两国首脑会谈中，双方将着眼于自卫队和澳大利亚军队的联合演习，就新协定《军事到访协议》展开磋商。

形成“准同盟”关系

日本《外交学者》网站日前报道称，为加强日澳军事合作，澳大利亚总理特恩布尔将与日本首相安倍晋三签署一项《军事到访协议》。自2014年以来，双方一直就有关问题进行探讨。

据悉，《军事到访协议》属于法律文件，规定了军事人员在该国领土内从事任何临时军事活动的法律地位，包括联合军演和救灾任务。该协议签订后，两国因联合训练而在对方国家逗留时，可顺利携带武器、弹药入境。

去年1月，日澳修改了关于两国互通水和食品等物资的《物资劳务相互提供协定》，将防卫合作扩大。新协议签订后，日澳的军事合作将进一步升级。

中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受本报采访时称，《军事到访协议》的签订意味着日澳双边军事关系初步形成，两国“准同盟”关系基本确定。

谋求自卫队地位

据日本《读卖新闻》近日报道，日本政府之所以推进《军事到访协议》的签订，是为了保障近年来日本自卫队与各国军队大力开展的联合训练。

国际关系学院国际政治系教授孟晓旭在接受本报采访时表示，日本此举是为了让其自卫队更好地“走出去”。

此前，日本曾派自卫队赴澳参加“护身军刀”联合军演，受到很多限制。日本电视台称，新协议签署后，自卫队在澳的运营和军事演习将变为合法，它可以“更方便地、大规模地”参加每年在澳大利亚举行的美澳联合军演。

孟晓旭称，让日本自卫队“走出去”是安倍推动修宪的手段之一。“安倍修宪的目的之一是让自卫队入宪，成为合法的力量。安倍想让自卫队扮演更多角色、发挥更大作用，使其具有事实上的地位，以改变自卫队在日本国民中的形象，从而推动修宪进程。”孟晓旭说。

日本不仅想要“走出去”，还欲把外面的力量“引进来”。吕耀东表示，日本也想借澳总理访日的机会，“推销”其“自由开放的印度洋太平洋战略”，拉拢澳大利亚。

威胁东亚和平稳定

据《日经亚洲评论》报道，在日澳签订协议后，日本还试图与英国签署《军队到访协定》，两国计划于2018年在日本举行联合军演。

一系列动作表明，日本不仅想谋求“国家正常化”，还企图成为军事大国。这给东亚地区的和平稳定增添了新的不确定因素。

吕耀东指出，日澳在军事防务上的合作让东亚地区安全形势更加复杂。“日本和美国已对东亚安全形势造成不小的影响，如今又加了日澳的因素，这对东亚的和平稳定来说是新的威胁。”

在孟晓旭看来，日澳此次合作会对东亚局势产生很大的负面影响。“一方面，这容易造成地区安全互信的丧失。战后的日本本应是奉行和平主义的国家，不应把外部军事力量引进来。另一方面，这也会加剧地区的紧张局势，使其他国家认为日本的侵略野心不死、军事崇拜不灭。”孟晓旭说。

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