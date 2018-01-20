中国政府高度重视“桑吉”轮事故应急处置

本报北京1月19日电（严冰、原洋）交通运输部19日召开“桑吉”轮碰撞燃爆事故专题新闻发布会，公布此次事故应急救援的细节。交通运输部相关负责人说，这次应急救援工作难度很高，没有先例可循，专业救助人员是冒着巨大的生命危险登轮搜救。

中国政府高度重视“桑吉”轮碰撞燃爆事故的应急处置工作，党和国家领导人多次作出指示批示，要求全力组织协调各方力量搜救遇险船员。交通运输部按照党中央、国务院要求，遵循国际公约，迅速启动了应急响应、成立了应急领导小组，以人命搜救为首要任务，全力组织我国的海事执法船、专业救助船、海警巡逻船和过往商渔船开展搜救。同时，秉持开放合作态度，协调韩国海警船舶、日本海上保安厅船舶参加搜救，每天保持10艘以上搜救船舶的力量规模。

8日，“东海救117”轮在距“桑吉”轮2海里处发现并打捞起1具遇难者遗体。10日至14日，现场指挥部组织实施了多轮灭火作业，由于难船始终处于爆燃状态并伴有有毒气体，灭火效果并不理想。我们的专业救助人员心急如焚，反复研究登轮方案，希望能有机会尽快登轮搜救。

由于现场情况十分险恶，空气中弥漫着浓烟和有毒气体，不断燃爆，都有爆炸的危险，登船救援意味着随时有可能牺牲。为了最大限度保护登船勇士的安全，救援人员提前做了大量观测和分析工作，比如燃爆情况、现场气象观测和分析，也凭着多年搜救经验，制定了详细登船搜救计划、操作流程以及应急保障预案。

13日7时，现场救援力量根据方案做好待命准备，8时，“深潜号”抵近难船尾部。8时35分，救援人员进行登轮搜救工作。8时40分，4名救援人员首先打开防海盗安全舱的舱盖，发现舱内浓烟涌出、热浪滚滚，救援人员多次尝试无法进入，随后沿着左舷外楼梯搜寻至艇甲板，发现了两具遗骸。

救援人员在驾驶台进行了搜寻，没有发现船员的迹象，并找到了“黑匣子”并拆下带回。在救援人员准备对生活舱进行搜寻时，经探测，生活舱内温度高达89摄氏度，无法进入。9时03分，4名救援人员带着两具遗骸以及“黑匣子”回到了“深潜号”上，完成了这次非常英勇的登轮搜救行动。

1月6日20时许，巴拿马籍油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。事故导致“桑吉”轮货舱起火，32名船员失踪；“长峰水晶”轮受损起火，21名船员弃船逃生后被附近渔船救起。14日16时45分，“桑吉”轮沉没。

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)