又一次“升级”新西兰“80后”总理要当妈了

继成为新西兰超过一个半世纪以来最年轻的总理后，杰辛达·阿德恩今年将迎来人生又一次“升级”。她19日宣布，已经怀孕，预产期在今年6月。

【宣布怀孕】

阿德恩当天在家中告诉媒体记者，“克拉克·盖福德和我很兴奋地分享一个消息，今年6月将迎来我们的第一个孩子。”盖福德是阿德恩的伴侣，两人未婚。她没有提及胎儿性别。

这名身怀六甲的“80后”女总理满脸笑容，称两人“保密”工作持续很久，还不习惯公开谈论怀孕。

阿德恩打算产后休息6周，届时由副总理温斯顿·彼得斯代理总理一职。产假期间，她依然“可以联系得上”。

【身兼二职】

阿德恩出生于1980年，2008年成为新西兰议会议员，去年1月当选工党副领袖。7个月后，因工党时任领袖请辞，她被推选为新党首。外界当时便对尚未生育的她何时要孩子颇为“关心”。

就任工党领袖当晚，阿德恩面临的头几个提问包括是否会在孩子与职场之间作选择。她的回答颇为从容，称自己曾谈及这个诸多女性面临的困境。次日，电台主播马克·理查森又穷追不舍，说“对于新西兰而言，这是一个合法提问，因为她（阿德恩）或许会成为总理”。理查森认为，公司在雇用女职员时也会这么问。

阿德恩指责理查森，称2017年还要求女性在工作场合回答是否打算要孩子，“这完全不能接受”。她说，不应该以女性何时要孩子来决定是否把工作交给她们。

阿德恩和工党虽然没能赢得去年9月议会选举，但凭借组阁谈判成功上台，阿德恩成为新西兰历史上第三位总理。她在“推特”上说，2017年是“重大的一年”；而2018年她将“身兼二职”、即总理和母亲。

【结婚未定】

法新社报道，阿德恩将成为新西兰首名任内生育的总理。此前，多名国家领导人在任内开心地成为父亲或母亲，如英国前首相托尼·布莱尔。

阿德恩说，“毫无疑问时代变了”，促使她能够在母亲角色与政治生涯之间找到平衡。“我不是第一个既要工作又要孩子的女性。这是特殊情况，但在我之前的许多女性都做的很好。”

阿德恩认为怀孕是“不可思议的惊喜”。她和盖福德有生孩子的打算，但一度怀疑自己怀不上。

盖福德是电视钓鱼节目主持人。被问到阿德恩怀孕是否意味着两人会结婚时，他闪烁其词：“我喜欢我们俩做事总是倒着来”，“我们先是一起买房，之后再要孩子。（结婚的话）看看吧……”（陈丹）（新华社专特稿）

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