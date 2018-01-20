中国驻美大使：中美两国有责任加强全球经济治理合作

人民网纽约1月18日电 （记者李秉新）中国驻美大使崔天凯日前在美国中国总商会新春招待会上表示，2017年，中美关系总体保持稳定并取得重要进展。新年伊始，两国关系又面临新的机遇和挑战，双方必须再次做出正确选择。

他说，中方已经做出了明确选择。去年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会，为中国未来几十年的发展绘制了新的蓝图，我们将继续走中国特色社会主义道路。中国的发展进入了新时代，我们将坚持以人民为中心的发展，继续提高经济增长质量和可持续性。

中国将继续坚持深化改革和扩大开放，将继续推出一系列新举措。中国将坚持走和平发展道路，坚持对外开放战略。中国从不寻求全球霸权，将坚定致力于构建新型国际关系和人类命运共同体，改善全球治理和国际秩序，维护世界和平与稳定，促进共同发展。中国提出的“一带一路”倡议将给更多国家带来新的发展机遇，使他们从经济全球化中更多获益。中国追求的不是中国一家“独角戏”，我们愿同世界各国共奏协奏曲。

崔天凯指出，中美关系虽然历经风雨，但总体保持稳定发展势头。虽然中美之间存在分歧，两国关系时有起伏，但双方合作不断扩大和深化，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。然而，最近出现一些噪音，对中美人文交流提出质疑，甚至制造政治障碍。质疑自己取得的成绩实属愚蠢至极；不摒弃狭隘的冷战思维和短视的“零和”博弈将会贻害无穷。

他强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，两国从不断增长的双边贸易和双向投资中获益。有人声称，世界上最大、最发达的经济体是经济全球化的主要受害者，这很难让国际社会信服。中美两国企业必须提高全球竞争力，中美两国工人都有权追求更稳定工作、更高收入和更美好的生活。中美两国有责任加强全球经济治理合作，维护并改善现有国际体系。国与国之间的确存在贸易不平衡，指责他国无助于缓解本国内部不平衡。不要问别人能为解决自己的问题做些什么，而要问大家能为应对共同挑战一起做些什么。以政治和国家安全为名，行保护主义之实，只会扭曲市场，错失商机，削弱自身竞争力。

崔天凯希望中美双方以两国关系过去40年的发展为基础，坚持正确方向，构建更加牢固的双边关系，造福两国和世界人民。他希望并相信中美两国工商界，特别是美国中国总商会会员企业，继续利用自身影响，为中美关系健康稳定发展进一步发挥积极作用。

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)