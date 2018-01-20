特朗普邀民主党领袖面谈有歧见 美国政府或面临关门

人民网讯 综合美国媒体报道，美国联邦政府可能将在当地时间19日午夜过后关门。国会需要通过短期开支法案才能避免政府关门。18日晚上，众议院以以230-197票通过短期开支法案，现在，政府是否关门的命运将交由参议院决定。白宫称，政府关门的概率有50%。参院少数党领袖舒默19日下午抵达白宫，他与特朗普会面协商。
特朗普邀请舒默来白宫面谈协商，参院多数党领袖麦康奈尔届时不会出席。有消息称特朗普与舒默的会面是川普希望达成协议的一个表现。舒默在几个幕僚的陪同下进入白宫。在特朗普与舒默会面后，舒默表示他和特朗普的会面取得了一些进展，但是舒默拒绝回答政府是否会关门。舒默称：“我们进行了长而细致化的会面。我们讨论了几个主要的问题。我们取得了一些进展。但仍有许多歧见。讨论还将继续。（老任）
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