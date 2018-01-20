为出国同胞织就安全保护网（领事服务）

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因火山喷发滞留巴厘岛的中国旅客乘坐东航航班回国。

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随着中国对外开放的大门进一步打开，国际间交流合作逐步增多，中国公民和机构“走出去”的步伐也在不断加快，涉及的地域、领域范围持续扩展。与此同时，中国公民海外安全风险的不确定因素也在不断增多。

外交部认真落实党中央和国务院有关“进一步建立健全境外中国公民和机构安全保护工作机制”的要求，着力加强中央、地方、驻外使领馆、企业和公民“五位一体”领事保护体系。在外交部、各部门、各地方以及驻外使领馆相互联动下，中国政府处置各类海外重大突发事件的经验进一步丰富，应急协调处置机制不断得到完善，为出国同胞构织起一张全方位覆盖的安全保护网。

社会主义大国带给其

国民安全感与自豪感

外交部领保中心始终保持24小时运转状态，在救助海外同胞的行动中，一直发挥着指挥终端和协调枢纽的积极作用，第一时间汇总各方信息，会同各有关单位研究拟定应对方案，按照各级部署，协调各方并指导驻外使领馆周密实施。

2017年11月27日，受阿贡火山喷发影响，印尼巴厘岛伍拉莱国际机场暂时关闭，上万名中国游客滞留当地。外交部领保中心会同国家旅游局、中国民航局积极应对，统筹安排滞留游客的安置和协助回国工作。自11月29日机场恢复开放至12月4日，协调中外航空公司派出82个航班，协助15237名滞留中国游客自巴厘岛返回中国内地，约600名中国游客乘相关航班返回香港。另有3041名中国游客经泗水回国，再次向世人展示了“中国速度”。

正如一位网民所言，“中国护照不一定能带你去世界任何地方，但一定能把你从任何地方接回家！”这是一个坚持以人民为中心的社会主义大国带给其国民的安全感与自豪感。

哪些情况下可向驻外使领馆寻求领事保护与协助

有人问：领事保护就是协助遇险中国公民撤离吗？还有人问：发生重大案件才能寻求领事保护吗？

领事保护不仅于此。如果您的合法权益在所在国受到侵害或遭遇不测需要救助，您可以就近联系中国驻外使领馆反映情况和有关要求。使领馆将在工作职责范围内向您提供领事保护。

具体来讲，遇到以下情况均可向驻外使领馆寻求领事保护与协助。

（一）当您的合法权益在所在国受到侵犯，或与他人发生民事纠纷，或涉入刑事案件，并已通过法律途径维护自身权益时，中国驻外使领馆可以应您的请求提供律师、翻译和医生名单，以帮助您进行诉讼或寻求医疗救助。

（二）可以在所在国发生重大突发事件时，为您撤离危险地区提供咨询和必要的协助。

（三）可以在您被拘留、逮捕或服刑时，根据您的请求对您进行探视。

（四）可以在您遭遇意外时，协助您将事故或损伤情况通知国内亲属。

（五）可以在您遇到生计困难时，协助您与国内亲属联系，以便及时解决所需费用。

（六）可以协助您寻找失踪或久无音讯的亲友。您提出请求时须提供被寻人员的详细信息。

（七）可以为遗失旅行证件或无证明的中国公民签发旅行证或回国证明。

特别提醒

如果您的行为违法或因自身行为不当导致您及他人陷入危险境地，使领馆有权对提供给您的领事保护做出限制。

在寻求领事保护时应注意些什么

权利和义务不可分离。对海外中国公民而言，每位公民都有寻求和获得领事保护的权利，但也应承担相应义务和法律责任。主要应注意以下几方面：

（一）应对个人的出行选择、人身安全、资金安全和在海外的行为承担自身责任，应严格遵守当地和中国的有关法律法规。

（二）应立足于当地救助。首先设法寻求所在国警方或司法部门的保护与协助以尽快摆脱困境，如上述部门不作为或者有不公正行为，再寻求使领馆介入并实施领事保护和协助。

（三）应关注并听从外交部及中国驻外使领馆发出的安全提醒，当所在国发生严重事态，外交部及有关驻外使领馆提醒当地中国公民尽快撤离时，应及时响应，选择适当渠道撤离，避免陷入危险境地。

（四）要求中国驻外使领馆实施领事保护时，必须提供真实信息，不能作虚假陈述。

（五）在主观上有接受领事保护的意愿。使领馆在实施领事保护时必须遵循当事人自愿原则，充分尊重当事人的意愿。

（六）诉求不应超出所在国国民待遇水平。使领馆在实施领事保护时不能帮助当事人获得比所在国国民更好的待遇。

（七）不能干扰外交部或驻外使领馆的正常办公秩序，应尊重外交、领事官员。

（八）依法缴纳办理各种证件、手续的相关费用。

（九）使领馆提供的律师、翻译、医生名单仅供参考，并不必然保证其服务质量达到您的预期。您可另行选择其他律师、翻译和医生。

(责编：王仁宏、王吉全)