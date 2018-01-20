人民币成全球外储“新宠”（锐财经）

近日，德国和法国央行将人民币纳入外汇储备的消息在国际社会“炸开了锅”，英国路透社、美国彭博社、法国《费加罗报》等一大批外媒纷纷聚焦此事。其中，法国主流媒体《费加罗报》发表的题为《人民币在各央行外汇储备中的分量增加》文章直言，德国央行将人民币纳入外汇储备再次体现了中国在全球经济中的重要地位。业内人士指出，随着人民币储备货币地位逐渐被认可，已有超过60个国家和地区将人民币纳入外汇储备，人民币正在成为全球外储“新宠”。未来，国际市场上或将出现人民币、美元及欧元“鼎足之势”。

欧洲各国央行热捧

日前，德国联邦银行（央行）董事会成员安德烈亚斯·东布雷在香港表示，继欧洲央行去年6月宣布增加等值5亿欧元的人民币外汇储备后，德国央行也已在去年决定将人民币资产纳入外汇储备。

就在德国央行公布这一消息的当天，法国央行也表示，作为其外汇储备多元化的一部分，已经持有一些人民币资产。德法央行虽都未透露计划增持人民币储备的具体数额，但将人民币纳入外汇储备如今已在欧洲各国央行间演变为一种“潮流”。东布雷表示，“人民币被用作央行外汇储备的情况越来越多，不仅是欧洲央行，还包括欧洲一些国家的央行。”

据法国《回声报》报道，瑞士央行在其报告中称，人民币是其外汇储备多样化的选择之一。路透社报道称，西班牙央行表示，正在考虑投资人民币；比利时央行称，已经购买了价值2亿欧元的人民币；斯洛伐克央行也表示，已购买了人民币。

中国国际经济交流中心副研究员张焕波对本报记者分析，现在欧洲各国央行越来越看好人民币，特别是随着人民币被纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子、欧洲央行将人民币纳入外汇储备后，欧洲各国投资人民币的意愿明显增强。再考虑到中欧经贸往来活跃等现实因素，未来欧洲其他国家很可能还会继续跟进。

国际地位日益重要

全球范围来看，人民币正在成为各国外汇储备的“新宠”。IMF于2017年3月31日首次公布全球人民币外汇储备持有情况，最新数据显示，截至去年9月末，人民币占全球外汇储备的比例为1.12%，占比保持上升。此外，目前已有新加坡、菲律宾、俄罗斯、阿根廷等超过60个国家和地区将人民币纳入外汇储备，而在5年前这个数字几乎为零。

“越来越多的央行和货币当局把人民币作为其储备资产，这反映了市场需求。过去很多年的时间里，全球各国央行持有的外汇储备大部分都是美元，但近年来美元变数明显增多，这种‘把鸡蛋放在一个篮子里’的做法不利于国际市场的稳定。而随着人民币储备货币地位逐渐被认可，其显然为各国央行提供了一种可靠的新选择。”张焕波说。

“人民币在全球外汇储备中地位上升对中国和其他国家都有裨益。”《费加罗报》日前报道称，对中国而言，这有助于摆脱对美元的依赖，减少贸易换汇成本和风险，同时也有利于吸引投资，为“一带一路”项目提供资金。对其他国家而言，将人民币纳入外汇储备，使得其央行能投资一种“坚实”的货币，“回报率比美元还有吸引力”。同时，这也是外汇储备多元化的一种手段，而且反映出与中国合作的意愿信号。

未来占比还将提升

“取得不少进展的同时，也应看到，人民币目前仍未进入世界舞台的中央，如作为储备货币，目前人民币在很多国家的外汇储备中占比依旧较低。而考虑到中国作为世界第二大经济体及在全球贸易投资中的重要地位，人民币国际化显然还有更大的发展空间，未来人民币在全球外汇储备中的份额肯定也还会提升。”张焕波表示。

中国人民银行前不久也指出，人民币储备货币功能将逐渐显现。随着人民币正式加入SDR货币篮子，人民币国际地位持续提升，人民币国际接受程度将不断提高，各国央行和货币当局持有人民币作为储备货币的意愿将逐步上升。

美国石英财经网站日前则报道称，随着特朗普奉行“美国优先”政策，把美国推出国际舞台的聚光灯下，越来越多的人认为中国会填补这个空缺，世界金融界的看法也不例外。报道援引加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授、全球货币体系专家巴里·艾肯格林的推测称，美元最终会丧失统治性地位，国际市场上会出现多种货币以比较平等的地位共存的现象。他说，将来美元将不得不跟别的货币共享统治地位，特别是人民币和欧元。

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