民企“走出去”  民心“赢回来”

“今天我给大家讲两个故事。一个发生在南非，一个发生在澳大利亚。”在1月18日举行的“第二届中国民营企业走出去与媒体作用”峰会上，嘉宾王燕国选择了用两个故事作为他的开场白。

王燕国是这次峰会主办方中国民营经济国际合作商会的副会长，自“一带一路”倡议提出以来，年过六旬的他一直在沿线国家飞来飞去，既是中国民营企业“走出去”愈发成功和自信的见证者，也为这个过程中民心相交的故事所感动。

“人文交流和经济是左右手”

“去年我到南非，我的一个朋友一见面就讲，中国中医药太好了，那真是妙手回春。”早些时候，王燕国的朋友在非洲科摩罗有亲戚一家7口人都得了疟疾、生命垂危。这时，中国人给他们送来了绿色的药片，救了全家人，也救了全村人。后来王燕国一打听，这个药片就是青蒿素。

2013年的科摩罗，广东民企新南方集团启动了复方青蒿素快速清除疟疾项目，一年后，科摩罗实现疟疾零死亡，发病人数减少98%，成绩获得世界卫生组织认可。2016年，马拉维政府也启动了同样的项目。

“中医药不仅让这家民企获利，更为中国赢来好名声、好口碑，赢来非洲人民的友谊。”王燕国感慨，其实人文交流和经济是左右手，在与当地社会有了相互尊重和信任后，“走出去”的企业，根才能扎得更稳，经济合作才能开展得更顺畅。

民企“走出去”，难免“水土不服”。资深媒体人高峰建议，先从人文交流入手。华为、联想、海南航空、吉利控股等民企，正是因为较好地处理了跨文化管理和本土化经营的问题，才取得不错的海外投资效果，也实现了中外团队的高度融合。

打通“一带一路”的民间通道

从数量上看，民企是中国企业“走出去”的绝对主力军。据统计，中国在境外共注册了2万多家企业，其中国企只占10%左右。“一带一路”沿线70多个国家中，几乎到处都有民企活跃的身影，他们已成为境外代表中国的“主要面孔”。

四达时代集团就是其中比较闪亮的一张。《媳妇的美好时代》等中国影视剧，就是由他们传播到非洲的大街小巷。“影视剧已经成为非洲了解中国的一个窗口。”集团副总裁郭子琪说。

“起初我们播中国影视剧，主要是为远在异国的员工缓解乡愁。但是后来发现非洲人特别喜欢，只是由于语言障碍，看得不过瘾。2010年，我们上了英语和法语字幕，2012年开始做英语和法语配音，还是有非洲观众不满意。2015年8月我们上线首个斯瓦希里语和豪萨语频道，不到半年收视率冲到最前面。”深得非洲朋友喜爱的四达时代发展之路越走越稳，去年收获一个大订单，为非洲一万个村落实施接通卫星电视信号，首批54个国家，10多亿人口，工作正在开展。

武术、语言、戏曲、旅游、媒体……在“一带一路”建设的许多领域，类似的故事都在上演。民心植根于民间，推进“一带一路”，需要各国市民社会和公众舆论的广泛认同。而民企在扎根当地的过程中，广泛交流，增进互信，加深感情，犹如打通了“一带一路”的“民间通道”，让“一带一路”通达顺畅，行稳致远。

企业要承担更多社会责任

中国是“一带一路”的倡导者和推动者，但“一带一路”不是中国一家的事，更重要的，沿线国家可以搭乘中国发展的快车，在中国的帮助下实现发展目标。

益德智慧集团董事局主席王玉印对此深有体会。“在和国外商业合作过程中，我深深体会到企业‘既要重视投资利益，也要承担更多社会责任’这句话的重要性。”他的公司在澳大利亚、马尔代夫都有投资设点，规模不小。但同时身为中华慈善总会永久理事，他认为不能“赚钱就跑”，要饮水思源、回报社会。“我们一直留有一颗善心，想尽力承担更多社会责任。在敬老爱老、扶危济困、抗震救灾等方面，都尽可能多一些反哺社会，多给当地社会提供支持和帮助。”这样的善举，为中国形象增光不少。

他说，通过在当地的经营行为，民企为驻在国的税收、就业和经济社会发展作出不少贡献，也让外国人对中国的商业行为放心，明白中国对外投资秉承的是务实合作、互利互惠的原则，起到了同驻在国民众增信释疑、扩大交流的目的。

(责编：王仁宏、王吉全)