飓风“弗里德里克”横扫欧洲

德国气象部门发布消息称，飓风“弗里德里克”1月18日席卷整个西欧地区，狂风夹杂暴雪横扫荷兰、比利时和德国，当日晚些时候飓风又进入波兰境内，给波兰带来了全国性降雪。截至目前此次飓风已造成至少9人丧生。

据悉，飓风“弗里德里克”已达12级，这是德国飓风分类最高等级，风速达每小时130公里，部分地区风速达每小时200公里。气象部门当天下午认定，这是德国近10年来遭受的最严重飓风，其破坏程度已超过2007年的“凯瑞尔”飓风。

从比利时森林到莱茵河畔，“弗里德里克”所到之处破坏力惊人。在荷兰，有66辆大货车被吹倒在公路上，造成了严重交通堵塞，并有两人在暴风雪中丧生；在比利时，一名女子在驾车经过树林时被倒下的树木击中身亡。飓风在德国造成的损失最大，造成了包括两名消防员在内的6人死亡，超过10万户家庭断电。德国铁路公司18日暂停了德国境内全部长途列车和部分短途列车的运行，大量航班被取消，部分学校也暂时关闭。暴风雪还使莱茵河的水位不断上涨，造成了一定的防洪压力。

“关闭列车系统是必须的，我们要对我们的乘客和员工负责。”德国铁路公司的发言人阿希姆·施特劳斯表示，所有被困在火车站的乘客都得到了入住旅馆的代金券，但他没有表示列车何时恢复运营。

飓风进入波兰境内后风力有所减弱，但仍给波兰带来了全国性的大雪。从18日下午开始，华沙出现了大风和降雪天气，行人在路上行走非常困难。截至发稿时，华沙市内降雪已持续近20小时。

“我已经很久没有见过这么长时间的降雪了。但跟欧洲其他的地方比起来，华沙的风和雪都不算太大，因此对人们出行和生活都没有太严重的影响。”华沙出租车司机罗曼诺夫对记者说。

但大风降雪天气给波兰中西部城市造成了较大破坏。西里西亚地区出现大面积停电，一些地区还出现了供暖不足问题。波兹南机场也因此关闭，所有抵达航班都被迫转向罗兹和华沙机场降落。此外，暴风雪天气还造成了一系列交通事故。

波兰气象和水利研究所18日向全国大部分地区发出了暴雪大风二级警报。波兰总理和内政部长在19日上午听取了目前气象状况的报告，并对救灾减灾工作作出了部署。

气象专家预测，飓风“弗里德里克”对波兰的影响已基本结束，但此次降雪天气还将持续一至两天，这为修复飓风造成的损失造成了一定困难。此次飓风的余威还将继续东行，给东欧和东南欧国家带来降雪和大风的天气。

（本报华沙1月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 11 版）

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