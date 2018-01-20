“美国优先”给世界带来更多不确定性（国际视点）

美国总统特朗普去年宣布美国退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。图为在美国纽约，一名女子手持标语参加活动，抗议特朗普的决定。

新华社发

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1月20日是美国总统特朗普执政一周年的日子。一年来，美国外交风向骤变，以“美国优先”为出发点，上演了火药味十足和频繁“退群”的外交戏码，给国际秩序、全球治理、大国关系等都带来了深层次冲击，也触发了世界对美国的领导力和影响力的“信任危机”。接受记者采访的美国专家都认为，在国内政治博弈激烈的2018选举年，美政府滑向单边主义的趋势恐难逆转，美国外交政策将在新的一年给世界制造更多不确定性。

“火与怒”和“退群”——

各方定义一年来美国外交政策的普遍共识

新年伊始，华盛顿智库圈将第一轮外交政策分析热潮聚焦在了一个历史节点：100年前的1月8日，美国前总统伍德罗·威尔逊提出旨在结束一战的“十四点和平原则”，这在美国外交传统中被视为华盛顿积极介入国际秩序和开展多边外交的开始。美国智库以这种“怀旧情结”开启新的一年，无疑同当下特朗普政府不断加深的“单边主义”和“孤立主义”倾向分不开。

颁布“移民禁令”，重新审议多个双边自贸协议，扭转美古关系改善势头，对朝鲜采取敌对政策，拒绝承认伊朗遵守伊核全面协议，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，首份国家安全战略将多国列为战略对手或敌人……回顾过去一年，美国外交政策的“火与怒”给世界留下深刻印象。新年伊始，从抨击巴基斯坦“反恐不力”到发表干涉伊朗政局强硬言论，再到冻结对巴勒斯坦的资金援助，美国政府外交的“火药味”依旧不减。

此外，频繁“退群”也成为特朗普执政一年外交政策的一大标签。特朗普公布的首份国家安全战略报告以竞争定义世界形势，进而推崇“美国优先”，这种思路导致美国在2017年从多个国际多边平台后撤。退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和应对气候变化的《巴黎协定》，退出联合国教科文组织，退出《移民问题全球契约》制订进程……

一系列充满保守主义和孤立主义色彩的外交决策，令美国的传统盟友措手不及，更令国际社会对美国的领导能力和公信力产生质疑。合作观缺失、单边主义倾向加剧，成为各方定义这一届美国政府外交政策的普遍共识。

不按常理出牌——

“美国越来越小气”让盟友“很受伤”

过去一年，美国外交不按常理出牌，时常让其盟友感到手足无措，“美国越来越小气”成为华盛顿外交圈的一个突出感受。一年来，美国宣布退出TPP，让日本“很受伤”；年初特朗普同澳总理特恩布尔初次通话即闹出不愉快，让澳大利亚“很受伤”；美国在贸易问题上的强势立场，让加拿大“很受伤”；美国力压北约盟友多掏钱，让欧洲盟友“很受伤”。

进入2018年才几个星期，美国与盟友关系又出现了不少新裂痕。围绕是否继续执行伊核全面协议问题，美欧分歧进一步公开化。不久前，欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼和法、德、英三国外长在布鲁塞尔高调声明，欧盟及其成员国坚决维护和履行伊朗核问题全面协议。分析普遍认为，欧洲的这一表态是在对一再攻击伊核全面协议的美国政府直接喊话。

在北美，美国同加拿大的贸易矛盾正趋于激化。目前，加拿大已将美国诉至世贸组织，称后者的贸易执法体系存在违法缺陷。据美国媒体报道，加拿大已越来越相信，特朗普将很快宣布美国打算退出北美自由贸易协定，且渥太华已开始准备应对计划。

一年来，困扰美国盟友的一个普遍问题是华盛顿政策的飘忽不定。美国外交学会主席理查德·哈斯日前撰文指出，牢固的盟友关系离不开对政策延续性的预期，当前美国政府的不可预测性，正让更多人怀疑美国的可靠性。法国前驻美国大使皮埃尔·维蒙则感叹，在许多此前拥有共识的问题上，美国的盟友现在已不再确定特朗普政府的真正立场究竟是什么。

开放与封闭之争——

世界对美国会采取负责任政策的预期已经改变

美国舆论普遍认为，2018年特朗普政府将面临众多棘手的外交挑战，包括朝鲜半岛局势、全球反恐局势、美俄关系、美伊关系等都有可能出现令华盛顿预想不到的变化。加上2018年是美国国会中期选举年，特朗普政府继续上演“出格”举动的可能性让外交界忧心忡忡。

美国卡内基国际和平基金会副会长包道格对记者表示，新年假期刚一结束，特朗普政府已经发出第一波“外交攻势”，对伊朗、巴基斯坦、巴勒斯坦展现出强硬姿态，加剧了地区的不稳定性。

普林斯顿大学教授罗伯特·基欧汉说，“多边机构使国际合作更便捷，使政策承诺更具可信度，且能够监督政策的执行过程。不幸的是，在过去这一年，美国政府并没有意识到这一点。”在基欧汉看来，过去这一年，“美国的领导力、影响力遭受了最大损失，美国全球影响力下降的速度，因为特朗普政府的单边主义政策而加大了。世界上其他国家对于美国会采取负责任政策的预期已经改变”。

美国伍德罗·威尔逊中心高级研究员、美国前助理国务卿芮效俭则告诉记者，“美国优先”的外交战略“不够重视合作，而是更重视压制其他国家”。

今年11月，美国将举行中期选举。中期选举历来是共和、民主两党的争夺焦点，尽管当前两党博弈的重点是移民政策、基建、社会福利等国内议题，但分析认为，2018年美国外交政策也会在一定程度上被带入“选举模式”。

包道格表示，中期选举对美国外交政策的影响首先将体现在贸易领域。“2018年美国的贸易政策或将造成广泛的国际影响。在贸易政策上保持强势，将迎合现总统的核心支持者，但是这么做也将让美国在国际上的孤立主义和单边主义形象进一步加深。”

理查德·哈斯批评称，美国现在被认为是国际秩序的最大扰乱者。日前，在一场名为“2018年该担心什么”的研讨会上，美国前常务副国务卿布林肯表示，“目前美国最需要担心的不是共和、民主两党之争，不是保守主义与自由主义之争，而是开放与封闭之争。”

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 11 版）

(责编：王仁宏、王吉全)