个性化欧洲游受欢迎（信息服务台）

“携程、飞猪、同程、途牛……”在“中欧旅游年”于意大利威尼斯开幕前夕，欧洲旅游委员会执行董事爱德华多·桑坦德在接受记者采访时报出了一长串中国在线旅游平台的名字并对它们称赞有加。

随着越来越多的中国游客选择通过互联网自主预订机票、酒店、门票等，在线旅游平台得到欧洲旅游委员会的重点关注与优先合作。

携程CEO孙洁在接受记者采访时说，常规的低标准、多行程跟团游产品已无法满足中国游客的旅游体验需求，更多人开始选择标准较高的跟团游产品。与此同时，中国游客赴欧自由行的比例快速提升。

同程旅游的调查也发现，国内游客对于高品质、个性化欧洲游的需求在快速增长。例如，法国、德国、奥地利等国的内河豪华邮轮旅游正在成为中国游客的“品质选择”；随着中国与法国等互认驾照，出境自驾游也成为部分游客的选择。

中国游客在欧洲的“玩法”不断翻新。欧洲足球顶级赛事、温网等国际赛事门票预订业务已在飞猪上线；“极光专线”“南极专线”等“冷门”线路如今也很受中国游客的青睐。

“值得一提的是，当红影视作品正成为吸引中国游客赴欧旅行的新动力。克罗地亚、西班牙、冰岛、北爱尔兰等国的影视取景地成为近年欧洲旅游增长的黑马。”孙洁说。

业界普遍认为，签证目前是中欧旅游的一个“痛点”。中国驻欧盟使团团长张明大使在接受记者采访时说，目前中欧双方已开始就更大范围的便利人员往来协定进行商谈，旨在为普通护照持有者提供更便利的签证安排。

与此同时，一些互联网平台也独辟蹊径，力图改善旅客的签证体验。比如，飞猪上线了“在线签证中心”，增加光学字符识别极速填表、在线自拍签证照等功能，努力使签证办理流程更为简便。

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 05 版）

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