大熊猫来到“千湖之国”

芬兰民众欢迎大熊猫到来。

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当地时间1月18日上午，随着专机缓缓降落，两只从中国远道而来的熊猫宝宝在漫天瑞雪中顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔机场。它们将在“千湖之国”芬兰旅居15年，这也是中国大熊猫第一次踏上北欧土地。

“华豹”“金宝宝”踏雪抵芬

“看！大熊猫来了！”在长达1个小时的细致准备后，两只憨态可掬的熊猫宝宝“华豹”（雄性）、“金宝宝”（雌性）伴随着欢迎人群的阵阵欢呼，在透明的箱子中乘坐牵引卡车缓缓经过专机楼前。

在场来宾有的向熊猫挥手致意，有的屏气静息目光紧随大熊猫，生怕错过这一历史性时刻，还有的芬兰来宾用现学的中文向熊猫问好。

绕场一周后，工作人员上前将透明箱子外盖板固定，随后“华豹”“金宝宝”被送上一辆集装箱卡车。它们还要经历4小时左右的车程，到赫尔辛基以北约300公里的艾赫泰里动物园，入住在芬兰的新家。预计今年中国春节期间，这对大熊猫将与民众正式见面。

1月18日的赫尔辛基大雪纷飞，处处白雪皑皑。巧合的是，就在前几日，根据芬兰民众票选，“卢米”和“皮吕”在4000多个昵称中脱颖而出，成为两只大熊猫的芬兰语名字，其中“皮吕”是芬兰男性的名字，意为“大雪纷飞”；“卢米”是女性的名字，意为“雪”，与赫尔辛基当日的天气相映成趣。

艾赫泰里动物园园长卡里·瓦伊尼奥表示，他们希望两只熊猫有芬兰语名字，便于当地民众称呼，这对大熊猫的中国名字仍会保留。瓦伊尼奥说，这两个昵称非常适合大熊猫，并亲切地称呼它们为“雪熊猫”。

“芬兰独立100周年收到的最好礼物”

2017年4月，在习近平主席和芬兰总统尼尼斯托共同见证下，中国与芬兰签署了关于共同推进大熊猫保护合作的谅解备忘录。根据该文件，中国将向芬兰提供一对健康的大熊猫，用于中芬两国在艾赫泰里动物园为期15年的合作研究项目。

9个月后，两只大熊猫如约抵芬。芬兰农林部长亚里·莱佩在欢迎仪式上说，大熊猫来到芬兰的速度之快前所未有，中芬两国良好的双边关系、坚定的合作意愿和相互信任使这一切成为可能。芬兰十分荣幸能参与到大熊猫这个珍稀物种的保护工作中来。去年是芬兰独立100周年，感谢中国在这个特殊年份与芬兰签订大熊猫合作备忘录，这是芬兰收到的最好的礼物！中芬两国农林业合作历史悠久，此次大熊猫访芬将进一步扩充合作内涵。

莱佩说，芬兰四季分明，湖泊众多，森林密布，中部气候条件与大熊猫在中国的栖息地相似，喜欢在雪地里嬉戏打滚的大熊猫必将爱上芬兰的冬天。据介绍，艾赫泰里动物园占地60公顷，是芬兰面积最大的野生动物园。为迎接大熊猫到来，动物园专门新建了适宜大熊猫生活的熊猫馆，占地约1万平方米，分为大熊猫生活区和游客游览展示区两大功能区。

中国驻芬兰大使陈立在欢迎仪式上表示，中芬大熊猫合作研究是习近平主席和尼尼斯托总统达成的重要共识，充分反映了双边关系的坚实基础和两国人民的深厚友谊，这也是芬兰独立百年之际中国人民送给芬兰人民的珍贵礼物。相信在芬兰朋友的精心照料下，两只可爱的大熊猫定能在芬安居乐业。芬兰也正式成为世界上少数几个拥有三位“中国大使”的国家，愿与两位“同事”一道继续为推动双边关系做贡献。

中芬人文交流再上新台阶

“随着抵芬日期的临近，这两天大熊猫可以说是席卷了芬兰各大媒体头条，成为全民话题，激起更多芬兰人了解中国的兴趣。”陈立大使说。大熊猫抵达当天，共有近20家媒体、约60位记者到场采访。芬兰主要媒体芬兰国家广播公司、《晚报》等媒体对活动进行了现场直播。《晚报》的记者更是别出心裁地打扮成熊猫向公众直播。另外一位来自瑞典地方广播电台的记者在活动开始前，一直向本报记者请教中文，表示希望用中文对熊猫说：“欢迎来到我的故乡芬兰”。芬兰最大日报《赫尔辛基新闻》说，大熊猫抵达后受到了“总统级的接待”。

当天傍晚，艾赫泰里在市中心广场举办了盛大的大熊猫欢迎仪式，尽管只能在大屏幕上看大熊猫，仍然吸引了2000多名艾赫泰里市民前来观看，而该市总人口仅有6000人。

陈立表示：“中国民众对于大熊猫在海外的生活也特别关注，比如说在芬兰可以看见熊猫在雪地里嬉戏的场面，也会吸引部分中国游客来芬兰探望旅居的熊猫宝宝。希望大熊猫成为中芬两国友谊之路上的里程碑。期待‘熊猫热’推动中芬两国人文交流合作再上新台阶。”

（本报赫尔辛基1月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 03 版）

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