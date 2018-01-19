人民网北京1月19日电 由浙江工业大学主办，浙江工业大学全球智库研究中心承办的《中国大学智库发展报告（2017）》研究成果发布会19日在京召开。与会专家、学者对本次大学智库研究成果进行了系统介绍，“中国大学智库百强排行榜”也在发布会上同期颁布。

大学智库建设是新时代赋予高校的历史使命

浙江工业大学校长李小年说，大学智库建设是中国特色新型智库建设的重要组成部分，是大学的学科优势、人才优势和成果优势转化为服务于政府科学决策、服务社会发展的客观要求，也是新时代大学智库需要承担新使命的必然选择。

中国社会科学出版社社长赵剑英表示，探索和建设中国特色新型大学智库是一项历史性、探索性的工作，是大学发展的新使命，是对大学功能的新拓展，也拓宽和丰富了大学服务社会的新功能。《中国大学智库发展报告（2017）》聚焦中国大学智库的建设和发展，为中国大学智库的建设和发展提供了新视角与新方法。

探索和建构大学智库评价的“中国标准”

浙江工业大学原党委书记、浙江省特级专家、全球智库研究中心主任梅新林认为，中国大学智库建设和发展，一方面应该立足中国、放眼全球、应对全球性复杂问题和挑战，为构建人类命运共同体提出中国主张、中国方案和中国智慧；另一方面应直面中国进入新时代经济社会发展面临的新矛盾和新问题，破解改革发展稳定难题，推进国家治理体系和治理能力现代化。通过探索和建构大学智库评价的“中国标准”，打造一批“国家急需、世界一流、制度先进、贡献重大”国家级高端大学智库群，建设好定位明晰、特色鲜明、实力雄厚、形式多样、布局合理的大学智库体系，为实现中国梦提供智力支撑，做出中国大学智库应有的贡献。

浙江工业大学全球智库研究中心执行主任鲍健强介绍了如何“运用公共数据资源跟踪和评价中国大学智库发展状态和水平”，并对中国大学智库百强排行榜的特点和规律做了分析与解读。

中国大学智库百强排行榜

据研究团队介绍，本次研究最后形成的中国大学智库百强呈现“三大方阵”。一是国家高端智库。全国首批25个，其中6个大学智库，分别为中国人民大学国家发展与战略研究院、北京大学国家发展研究院、清华大学国情研究院、复旦大学中国研究院、中山大学粤港澳研究院、武汉大学国际法研究所。二是大学智库前30强。其中清华大学5个，中国人民大学3个，北京大学3个，复旦大学2个，中山大学2个，浙江大学2个。三是中国大学智库百强。其中90%以上来自于传统的985和211高校，大多数是目前“双一流大学”。

中国大学智库评价与排行榜是一个动态开放系统，任何大学智库都可以通过自己的努力改变在排行榜中的地位。《中国大学智库发展报告（2017）》希望能传递正能量，提供新导向，为中国大学智库建设营造一种良性竞争的生态环境，以此激励与推动中国大学智库的创新发展。（朱欣）

《中国大学智库发展报告（2017）》发布会现场

(责编：朱欣(实习生)、常红)