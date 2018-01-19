《中国反腐倡廉建设报告No.7》在京发布

人民网北京1月19 日电 1月19日，由中国社会科学院主办，中国社会科学院科研局、中国社会科学院中国廉政研究中心、社会科学文献出版社共同承办的《反腐倡廉蓝皮书：中国反腐倡廉建设报告No.7》发布会在北京举行。

《中国反腐倡廉建设报告No.7》作为中国社会科学院中国廉政研究中心课题组最新成果之一，由总报告、专项报告、地区报告、专题报告、创新集萃和附录组成。

其中，总报告对十八大以来全国党风廉政建设和反腐败工作实践进行了全面梳理，并针对现有问题提出了对策建议。新增的创新集萃部分，通过专家推荐和评比，从全国各地反腐倡廉建设实践中遴选了13个具有前瞻性、创新性、可操作性的“实招”，并进行了简要分析。

反腐败压倒性态势已经形成。报告通过对十八大以来中国惩治和预防腐败状况进行跟踪研究和统计分析，指出，当前反腐败压倒性态势已经形成。

中国社会科学院中国廉政研究中心课题组组织的反腐倡廉成效问卷调查显示，超九成官员和超八成城乡居民对党风廉政建设和反腐败斗争“有信心”和“比较有信心”，其中，城乡居民对反腐倡廉建设的信心比2012年提高了29.2个百分点。

具体表现在，中央反腐意志坚决直观可见、惩处力度大震威慑效果显著、“八项规定”破局见实效、干部生活方式变健康、群众有了更多“获得感”。

斗争形势依然严峻复杂。调查显示，一些作风问题和腐败现象在某些领域仍然存在，具体表现在：“一家两制”等暗处腐败依旧存在、无视群众利益的“微”腐败现象常有发生、不作为和慢作为问题不容忽视、形式主义和官僚主义不可小觑、“四风”问题反弹危险依旧存在、诬告乱告影响准确识别干部等等。

针对依旧存在的腐败问题，中国社会科学院中国廉政研究中心课题组组织给出相应的对策和建议：继续保持高压态势正风反腐、着力解决公共产品分配不公产生的腐败、进一步深化纪检监察体制改革、、完善激发干部干事创业积极性的有效机制、集中整治突出的官僚主义和形式主义、积极培育健康的公民监督文化等等。

据悉，自2011年以来，中国社会科学院中国廉政研究中心课题组持续对中国惩治和预防腐败状况进行全面跟踪研究，每年通过蓝皮书平台发布课题研究成果。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)