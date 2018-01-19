中国儿童少年基金会启动“好园丁”公益项目

人民网讯 中国儿童少年基金会联合中国儿童中心、南京秀强教育科技有限公司共同发起的“幼儿幼师关爱专项基金”暨“好园丁”公益项目于1月18日在北京启动。

据中国儿童少年基金会秘书长朱锡生介绍，“好园丁”公益项目将通过重点开展五项工作，即加强幼儿教师专业能力建设、建立“好园丁园所联盟”、开展“好园丁”巡讲活动、拍摄微电影、以及落实园丁资助计划，来开展当下儿童服务事业。

中国儿童中心主任苑立新表示，中国儿童中心将以多年来的理论和实践经验为基础，为“好园丁”项目提供更多先进儿童发展理念与实践创新成果。

国务院妇儿工委办公室副主任宋文珍指出，要构建家庭、学校、社区三位一体的儿童保护体系和网络，以专业服务引领儿童保护工作的科学化，提升全社会的儿童保护意识。

南京秀强教育相关负责人彭红奇表示，希望通过“好园丁”项目的开展，让幼儿教育事业、幼儿教育职业得到全社会尊重和关爱。

“好园丁”公益项目启动

启动仪式上，南京秀强教育科技有限公司向中国儿童少年基金会捐赠500万元人民币，用于“好园丁”公益项目的开展。

据悉，发布会上来自儿童保护和学前教育等方面的多个专家，就当前面临的突出问题与挑战，提出了有价值、可操作的建议，引发了大家对新形势下强化儿童权利保护意识、实现儿童权利的新思考。活动现场，秀强教育部分园长代表共同发布了“好园丁园所联盟”倡议，以进一步推动“好园丁”公益项目的开展。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)