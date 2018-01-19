法国黑寡妇色诱谋财 毒害4男子获刑22年

人民网讯 据法新社报道，18日，法国一名人称“蔚蓝海岸黑寡妇”的女子被判处22年徒刑，她毒害4名富有的年长男性，其中2人丧生。检方说，她诱惑富人，再以毒害被害人等手段谋取财富。

57岁的妲根（Dagorn）2011年毒杀两名男子，遗体在蔚蓝海岸（Cote d'Azur）被发现，另有两人也遭妲根下毒，她当天被判刑22年。检方表示，妲根大多通过婚姻介绍所认识年长男性，然后诱惑他们，再从他们身上谋取大笔财富。这位“黑寡妇”否认所有罪刑，判决宣布时丝毫没有退缩畏惧感。

检方称，妲根是个“邪恶的自恋狂”，但辩护律师说她是孤寂的受害者。检察总长布鲁奈-佛斯特（Annie Brunet-Fuster）则形容她是“没有精神病的心理变态”。

妲根目前在服另一案的5年刑期，这桩案件涉及窃盗、诈欺和侵占财产等罪。警方确信，她2011年来到蔚蓝海岸后，可能认识至少20名男性，大多是通过婚姻介绍所认识。（老任）

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