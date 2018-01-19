盖洛普：美国2017全球领导力认可率降至新低

人民网讯 据美国媒体报道，在美国总统特朗普上任即将一年之际，国际民意咨询公司盖洛普1月18日发布的一项有关美国领导力调查结果显示，世界很多国家对美国领导力的认可率为近几年来的新低。

盖洛普公司去年3月到11月之间做的这次问卷调查涉及134个国家和地区，结果显示，对特朗普总统任上美国领导力的认可率中值为30%。这个结果低于特朗普总统的两位前任。其中，前总统奥巴马任上最后一年受访者对美国领导力的认可率中值是48%，小布什总统任上最后一年的美国领导力认可率中值是34%。

特朗普总统在竞选时就提出“美国第一”的口号。观察人士注意到，他上任近一年来，美国经济呈上升势头，GDP增长有望超过2.5%，整体失业率降至4.1%，股市不断创造历史新高等等，都是特朗普谈及其政绩的有力证据。

但在另一方面，特朗普总统退出了他认为损害美国利益的国际协议和组织，如TPP贸易协议，巴黎气候变化协定等。对美国全球领导力认可下降最明显的国家集中在拉美、欧洲以及加拿大。（老任）

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