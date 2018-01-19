美国恐怖父母禁锢13名子女  被控数十项罪名面临94年刑期

人民网讯 据法新社18日电，美国加州一对夫妇将13个孩子禁锢在郊区家中多年。检方表示，他们都有营养不良现象，那些孩子甚至上厕所时都被锁链子绑着。这对夫妇当天被控酷刑和虐待儿童等罪名。

57岁的特宾（David Allen Turpin）与49岁妻子安娜（Louise Anna Turpin）当天在河滨市（Riverside）出庭应讯，被控12项酷刑罪、12项非法禁锢罪、6项虐待儿童罪和6项虐待无自理能力的成年人罪名。

地区检察官贺斯特林（Mike Hestrin）在记者会上表示，特宾还被控因暴力、恐惧或胁迫方式对儿童施加猥亵行为。他说，两名被告的交保金额都定在1300万美元。他告诉记者，如果所有被控罪名都成立，他们面临的刑期高达94年。

特宾夫妇14日在位于洛杉矶东南方佩利斯市（Perris）的家中被捕，警方发现屋内肮脏不堪而且臭气薰天，多名孩童被链子锁住。他们的一个17岁女儿设法逃出家门，向当局求助，警方才突袭这处房舍。这个女孩十分瘦弱，警方以为她还是儿童。警方找到她的兄姐时，也以为他们都是儿童，后来赫然发现他们的年龄都在18到29岁。他们都因营养不良开始接受治疗，并且接受其他检查。

检察官贺斯特林说，这些孩子都遭到长期虐待，一年顶多淋浴一次，也从未获准看牙医或医生。他们即使上厕所时，身上的锁也不会解开。（老任）

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