英王室成员礼物收到手软：辣椒酱,驼鸟蛋,U盘……

英国王室发布了2017年礼物清单（图片来源：《每日邮报》）

海外网1月19日电 当地时间1月17日，英国王室发布了2017年礼物清单，其中列出了包括英国女王、查尔斯王子夫妇、威廉王子凯特王妃一家、哈里王子与准王妃梅根在2017年收到的各类礼物，其中不乏各种珍贵礼物，当然也有一些奇葩的礼物。

英国王室成员每年都会在和各种场合收到各种礼物。综合《每日邮报》、《地铁报》等英媒报道，王室于2017年收到了礼物可谓数量庞大、种类繁多。其中的“收礼大户”非英女王伊丽莎白二世莫属。

英女王伊丽莎白二世（图片来源《每日邮报》）

女王夫妇的礼物清单

据报道，女王的礼物清单中有威士忌玻璃酒杯、胸针、丝巾等。此外，她还收到了德国总统赠送的圣诞树装饰球、肯尼亚总统送的精美装饰的鸵鸟蛋、柬埔寨大使赠送的镀银南瓜装饰品，还有英国太空人提姆·皮克（Tim Peake）从太空带回来的英国国旗，女王爱狗众所周知，她也因此收到铺有羊毛的紫色狗窝以及毛绒玩偶这类礼物。

女王的丈夫菲利普亲王在宣布正式退休后，还收到了皮制的旅行版西洋双陆棋，还有西班牙王室赠送的传统斗篷等礼物。

查尔斯王子夫妇（图片来源：《每日邮报》）

查尔斯夫妇的礼物清单

查尔斯王子在过去一年中收到不少食品，其中有辣椒酱、腌制的坚果和豆子、蜂蜜、橄榄油、藏红花、扁豆、意大利面等。除此之外，查尔斯王子还收到了手表、戒指、袖扣、圆珠笔、徽章等，而他收到最多的礼物应该是书本了，2017年查尔斯王子共收到至少57本赠书。

卡米拉2017年收到的礼物有手提包、纪念章，硬币书本和头巾，而她在访问印度时收到的礼物竟然是一个U盘。当然，她也和查尔斯王子一同收到了蜂蜜、黄油、果酱等食品礼物。

威廉王子一家（图片来源：《每日邮报》）

威廉王子一家的礼物清单

据悉，威廉王子夫妇收到的礼物也是种类繁多，有书、耳环、袖扣、橄榄球、花瓶等。此外凯特王妃还收到了手镯、球衣、蛋糕、巧克力花、烤箱手套等礼品。

而乔治小王子和夏洛特小公主的人气更高，兄妹俩在2017年7月随父母出访波兰和德国时就收到了59份礼物，其中包括毛绒玩具、棒棒糖、玩具火车、婴儿车、裙子、袜子、捕梦网等。夏洛特公主还收到了2条裙子和1个发箍，而乔治王子则收到了1件背心、2件衬衫、几件t恤、2条裤子和1条短裤。

哈里王子与未婚妻梅根（图片来源：《地铁报》）

哈里王子和准王妃的礼物清单

哈里王子收到的礼物有玩具曲棍球、咖啡杯等。除此之外，可能是因为哈里王子与美国女友梅根·马克尔即将步入婚姻殿堂，送礼方也很贴心，准备的礼物都是双份，其中包括双份的夹克、皮制手提包、皮制腰包、拉链钱包、护照包、棒球帽等。

据悉，王室成员通过官方渠道获得的礼物都是可以佩戴和使用的，但不被视为王室的个人财产。王室成员无需为此纳税。他们收到的食物也可以使用，如果收到的礼物是容易腐烂且价值低于150英镑的，那么他们可以选择送给慈善机构或工作人员。但王室成员收到的这些礼物不能出售或用作交易，这些都将视为皇家收藏的一部分，由女王为臣民和国家保管。

英国王室每年都会收到大量礼品，其中不乏新奇古怪之物。据悉，1947年，早在女王继位之前，她从澳大利亚收到了一份特别的结婚礼物——整整500箱菠萝罐头。1968年，女王从巴西结束国事访问，回到了英国，同时她还带回了一对树懒。威廉王子曾收到过东京市长送的头盔。乔治小王子和夏洛特小公主出生后，更是收到了大量的玩具和婴儿用品。（编译/海外网 张敏）

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