“为什么赶不上中国？！”美媒：加州高铁因预算掣肘　10年难出成效

【环球网综合报道】美国“石英”网2月19日报道，近年来，美国加利福尼亚州将各大城市用800英里(约合1288公里)的高速铁路网连接起来的计划一直是选民和政客争执的焦点。

2008年，该项目以53%的支持率(47%的反对率)获准通过，预计花费为400亿美元。但自此以后，预算费用节节攀升，项目因此遭遇搁置。2016年，加州政府对造价费用进行新一轮评估，费用高达640亿美元。但据美国《洛杉矶时报》本周报道，预算未来还会增加。

该项目主要咨询公司负责人罗伊·希尔(Roy Hill)在1月16日的运输署月度董事会议上说，目前，仅加利福尼亚“中央山谷”(Central Valley)段里程119英里(约合191.50公里)的铁轨花费就需106亿美元。”新版预算与之前相比增加28亿美元，这是在最初60亿美元造价基础上的增长。

希尔在会议上说，费用上调主要因为土地征用、公共设施搬迁和安全屏障费用高于预期。他还表示，“最糟糕的情况已经发生了”。

报道称，暂且将金融资本搁置一边，预算再次意外上涨引发人们的质疑，即美国是否有足够政治意愿推动高铁项目。就在17日，加州运输署新任长官布莱恩·凯利(Brian Kelly)在接受采访时重申了自己的承诺，他表示，高铁对于国家未来的运输和经济需求仍然至关重要。加州公共政策研究所2016年5月发布的一项民调显示，63%的加州居民认为高铁对于“未来生活质量和经济活力十分重要”。但毫无疑问的是，这个项目的前路将是一片荆棘。

报道称，在加州政计划2029年加紧完成高铁一期建设的同时，中国却在不遗余力的扩展自己的高速铁路网。2008年，就在加州通过高铁项目的同时，中国第一条拥有自主知识产权的高速铁路——北京至天津城际高速铁路通车运营，全长120公里，最高时速350km/h。10年之后，中国高铁运营里程达2.2万公里，远超世界多国总和。

报道称，加州政府对该项目所期望的积极经济效应已在中国高铁上的得到印证。英国《经济学人》2017年1月的一篇文章曾指出，中国高铁网络已经在人口最密集地区促成“紧密相连的经济体”。高铁沿线地区均因此受惠，中国人口三大中心——北京、上海、广州的机会将流向这些地区。作为回报，这些特大城市也能够吸引大量的劳动力和消费者。

报道还称，尽管很难具体衡量高铁到底能为中国经济带来多少好处，但世界银行在2014年的一份报告中称，高铁可能让中国沿海地区商业生产力提高10%，效果十分“可观”。中国正不遗余力打造自己的“高铁经济”，加利福尼亚政府是否该扪心自问：“为何我们远远落后？”(实习编译：王宁 审稿：田瑞哲)

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