军事合作为抓手　日澳打造“特殊关系”

澳大利亚总理特恩布尔１８日对日本进行了为期一天的工作访问。日澳首脑此次会晤着眼于加强双边及更广泛地区层面的军事合作，并以此为抓手深化“特殊战略伙伴关系”。

同一天，日本自卫队统合幕僚长（相当于总参谋长）河野克俊在印度新德里出席印度外交部主办的安全论坛，与美、印、澳等国军方高官谋议如何加深军事和安全合作。

分析人士指出，日澳加深军事合作之外，进一步“拉帮结派”构建以日美澳印四国为枢纽的军事和安全合作网络，企图主导印度太平洋地区的安全秩序。

访日安排多军事色彩

虽然只有短短一天，日方给特恩布尔安排的行程密集，且大多与军事安全领域有关。

１８日上午，安倍陪同特恩布尔从日本防卫省登乘自卫队军机，前往东京附近的陆上自卫队习志野基地。两人视察了自卫队特种部队训练和部署在基地的“爱国者－３”反导系统，还同乘进口自澳大利亚的“大毒蛇”特种装甲运输车。

日本媒体指出，邀请外国首脑视察自卫队基地的安排非常罕见，而外国领导人视察自卫队特种部队训练更是首次。此举旨在让特恩布尔见识日本自卫队的能力，也是安倍借此示好特恩布尔。

当天傍晚，日澳首脑举行小范围会谈后，安倍邀请特恩布尔列席在首相官邸举行的国家安全保障会议（ＮＳＣ）。日本ＮＳＣ是日本外交和安保政策的决策机构，其议事细节被视为国家绝密。特恩布尔是继其前任阿博特、英国首相特雷莎·梅以来第三个受邀列席日本ＮＳＣ的外国领导人。

从当晚发表的联合声明看，会谈突出了日澳“特殊战略伙伴关系”，特别是在军事和安全领域有意进一步“特殊化”。双方确认今年从“数量和质量上”加大军事领域合作，包括在日首次举行航空自卫队和澳空军的联合演习。双方还对日澳《军需相互支援协定》生效表示欢迎。这一协定允许日澳部队互相提供弹药等军需品。

军事合作各取所需

不过，日澳媒体在特恩布尔访前炒作较多的《访问部队地位协定》此次未能正式签署。双方首脑在声明中称将指示外交、防卫等部门尽早就此达成一致。

日澳２０１４年启动有关《访问部队地位协定》的磋商。这一协定将为两国部队在对方国家的访问、驻留、演习、武器进出境、军人犯罪司法管辖等事项明确法律适用问题。一旦正式签署，两国间的军事活动将更加顺畅。

共同社指出，对日本来说，日澳《访问部队地位协定》将是首次与外国缔结此类协定，这不仅将为自卫队在澳北部城市达尔文进行训练等军事活动扫清障碍，还意味着澳成为继美国之后日本最密切的“军事伙伴”。

２０１４年也正是日澳关系升级为“特殊战略伙伴关系”元年。此后，日澳在军事和安全领域的合作不断加速。２０１７年１月，双方签署《军需相互支援协定》并于同年９月生效。同年７月，陆上自卫队首次参加了美澳等国主导的“护身军刀”演习。

分析人士指出，同为美国的重要军事盟国，日澳走近背后的美国因素至关重要。就日本而言，与澳签署《访问部队地位协定》后，自卫队将能与在澳大利亚驻留的美国海军陆战队以及澳军队一起，更方便地在印度太平洋地区展开日澳、日美、日美澳、日美澳印等多个层面的军事行动。

中国社科院日本研究所日本问题专家张勇指出，加强对澳安全合作，是日本实质性“强军”的重要手段之一。特别是日本《国家安全战略》实施之后，日本对外军事合作步伐加速，与提升日本自身能力、强化日美同盟一道，构成战略性“强军”的三驾马车。

而于澳大利亚，特恩布尔上台后，急于抓住美国之外的地区力量来减轻特朗普“寡情”带来的失落和不安全感。《日本经济新闻》认为，特恩布尔当日往返的闪电式访日，也是在刻意展示澳日“准同盟”般的密切合作。

编造日澳美印安全合作网

日澳首脑会谈的同一天，来自日澳美印等国的防卫部门高层在新德里出席印度外务省和一家印度智库主办的“瑞辛纳对话”。这是日澳美印４国防卫部门高官首次齐齐出现在同一论坛。

日本自卫队统合幕僚长河野克俊在发言中称，自卫队将在维护印太地区的“和平与稳定”方面发挥更大作用。

张勇认为，日本“拉帮结伙”的意图已比较明显，在加深日澳安全合作之外，日本还在探索由日美澳印共同塑造印太地区“新秩序”，包括创建四国战略对话，把安全合作具体化，而未来或将邀英法等国加入，构建覆盖面更广的安全合作机制。

(责编：樊海旭、王欲然)