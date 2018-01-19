地球在“沸腾” ！NASA发布2017全球气温:有记录以来第二高温

【环球网报道 记者 余鹏飞】当地时间1月18日，美国国家航空航天局(NASA)发布2017年全球气温数据：2017年全球平均气温是自1880年以来的第二高温。这也是非厄尔尼诺原因造成的全球有史以来最高温。

据日本NHK电视台1月19日报道，来自NASA和NOAA(美国国家海洋和大气局)的联合数据显示，大量的二氧化碳排放事导致全球气温升高的最大诱因。

地图显示了2013年至2017年间地球的平均气温，图中显示黄色，橙色和红色的区域气温高于1951年至1980年的基线平均值。

NASA戈达德空间研究所(GISS)的科学家们表示，全球继续保持长期变暖趋势，2017年全球平均气温比1951年至1980年的平均值偏高1.62华氏度(0.90摄氏度)，仅次于2016年的全球气温。

上个世纪，地球的平均地表温度上升了大约2华氏度(略高于1摄氏度)，这一变化主要是由于二氧化碳和其他人为排放物增加到大气中。去年，是全球气温连续第三年高于十九世纪后期水平1.8华氏度(1摄氏度)。北极地区变暖的趋势最为强烈，2017年，海冰持续流失。

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