欧洲又伸橄榄枝　英国“脱欧”难回头

包括法国总统马克龙、欧洲理事会主席图斯克以及欧盟委员会主席容克在内的欧洲重量级政治家近日接连表态，欢迎英国留在欧盟。就在１７日，英国议会下院通过《退出欧盟法案》。

分析人士认为，“脱欧”势必会对英国和欧盟造成巨大损失，在逆转可能性不大的情况下，各方应集中精力“减损”。

【新闻事实】

马克龙１８日在访问英国期间表示，他将欢迎英国首相特雷莎·梅为让英国留在欧盟单一市场而采取的行动。

在马克龙之前，容克１７日说，虽然英国启动了“脱欧”程序，但只要愿意，可以走程序重新加入欧盟。图斯克１６日的表态更显“热”。他说，欧盟对英国“心依旧敞开”。

一方面，欧洲的重量级人物表态希望英国留下；另一方面，英国议会下院１７日晚以３２４票支持、２９５票反对的投票结果通过《退出欧盟法案》。这一法案旨在将现有欧盟法律转换为英国国内法，月底将在上院表决，通过后经女王批准将成为法律，为“脱欧”铺路。

【深度分析】

分析人士认为，欧盟之所以挽留英国，是因为英国的退出将影响欧盟一体化发展。

中国社科院欧洲研究所研究员李靖堃说，英国“脱欧”将使欧洲整体经济实力和财政能力受到严重冲击，削弱欧洲在防务与安全领域的自主能力，打击外部对于欧洲一体化的信心。

尤其在防务方面，欧洲国家面临的安全形势仍很严峻，而英国在军事及情报方面能力突出。欧盟打算以防务联盟为突破口推进一体化深入发展，去年１２月达成了防务合作协议，更希望英国留下。

而对英国来说，离开欧盟也并非“甩开”了“烦恼”。

马克龙１８日就警告，若按当前方案“脱欧”，英国金融行业将无法享受单一市场带来的便利，伦敦的金融中心地位必然受到冲击。

【第一评论】

开弓没有回头箭。英国“脱欧”进程目前发生逆转的可能性已经不大。首先，公投结果代表民意，英国政治家不太可能冒险推翻公投结果；其次，英国议会已经通过立法确认“脱欧”结果，特别是下院刚刚还通过了《退出欧盟法案》。

既然已难回头，双方不如向前看，集中精力“减损”，尽量减少“脱欧”对欧洲、对英国的繁荣稳定造成的负面影响。

对欧盟来说，比纠结英国是走是留，更重要的问题是考虑未来欧盟一体化的发展方向。对英国来说，要解决的则是如何平稳度过“脱欧”震荡期，更好抓住“脱欧”带来的机遇。

【新闻背景】

２０１６年６月，英国举行全民公投，５２％的投票者选择脱离欧盟，结果震惊世界。

２０１７年３月２９日，英国正式向欧盟递交“脱欧”信函，成为首个寻求退出欧盟的成员国。根据欧盟法律，双方需要在两年内（２０１９年３月２９日之前）完成“脱欧”谈判。

２０１７年１２月，除英国外的欧盟２７国领导人在欧盟峰会上宣布，英国“脱欧”第一阶段谈判取得“足够进展”，谈判将进入第二阶段，聚焦英国“脱欧过渡期”以及英欧未来关系。（记者陈静、梁希之；编辑王丰丰、鲁豫）

(责编：樊海旭、王欲然)