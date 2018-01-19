为改善乘客体验 法国里昂地铁喷洒绿茶柑橘味香水

【环球网综合报道】据法国《法兰西晚报》1月18日报道，里昂公共交通局于1月18日在推特上宣布，经过长达半年的测试期后，该市决定在9个人流量较大的地铁站入口及候车处喷洒绿茶柑橘味香水以改善乘车环境。这些由精油制成的香水无任何健康威胁。

报道称，早在2017年12月1日，负责运营里昂公共交通的凯奥雷斯(Keolis)集团就已与致力于改善嗅觉体验的Sensorys公司达成合作，决定通过营造地铁通道清洁感来提高乘客安全感和舒适度。

Sensorys公司负责人皮埃尔·帕吉斯(Pierre Pages)在接受法国《20分钟报》采访时说，鉴于越来越多的乘客反感地铁里的异味，这个项目7年前就开始了。该项目试图通过保持地铁洁净来传递人性关怀。帕吉斯认为消费者需要感受到管理方的努力。

报道称，若此举反响良好，将有希望得到大范围推广运营。(实习编译：周蓓蕾 审稿：王莉兰)

(责编：樊海旭、王欲然)