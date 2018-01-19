法媒：全球富豪钟情巴黎高档房产 仅次于纽约

【环球网综合报道】一项国际调查表明，如今，超级富豪最想居住的城市是纽约，紧随其后的就是巴黎。据法国《费加罗报》1月19日报道，全球的富豪都想在巴黎买房。巴黎房价由于庞大的内需而水涨船高，但外国富豪们依然对巴黎房产很感兴趣。最近的一项研究显示，2018年巴黎的高档房产价格预计涨幅最大(预计上涨9%)。

报道称，北美地区依然深受富豪喜爱。研究表明，10大富豪最爱城市中有5个城市位于北美，分别是纽约(第1位)、洛杉矶(第4位)、多伦多(第6位)、旧金山(第7位)和芝加哥(第9位)。

纽约已经替代伦敦占据了首位，这是英国脱欧的必然影响。不过这一影响不算严重，伦敦目前排在第3位。而巴黎的排名从第5位跃至第2位。全球豪宅房产中介Barnes的总裁表示，全球的富豪都回到了巴黎房地产市场，他们的预算在200万到400万欧元(约合人民币3142.8万元)之间。

报道指出，购买巴黎高档房产的富豪们下手越来越快。据统计，2017年Barnes见证了至少74次“闪电买房”。无需协商，看房即买，单次交易额可达数百万欧元。

巴黎是法国无可争议的豪宅圣地，不过其他城市也颇受欢迎。蔚蓝海岸风景优美极尽奢华，又有戛纳这一宝地;法国阿尔卑斯山也是度假胜地，恰好迎合邻国瑞士的市场。(实习编译：聂清扬 审稿：王莉兰)

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