日本2017年自杀人数下降3.5%

新华社东京１月１９日电（记者 姜俏梅）日本警察厅１９日公布的统计数字显示，２０１７年日本自杀人数为２１１４０人，比前一年减少７５７人，降幅３．５％，连续８年下降。

从性别来看，男性自杀人数为１４６９３人，女性为６４４７人。从行政区划来看，日本３１个都道府县自杀人数下降，１６个县自杀人数上升。其中，东京都自杀人数最多，达２１４６人；鸟取县最少，有９８人。

日本厚生劳动省自杀对策推进室认为，去年日本自杀人数下降的主要原因是经济好转，以及各地方采取的一些防止自杀措施奏效。

２０１７年１月至１１月采集的分析数据显示，成年人自杀人数有所下降，但１９岁以下自杀者的人数有所上升。厚生劳动大臣加藤胜信当天建议，应利用好网上资源提供疏导渠道，尽快出台相关对策以防年轻人自杀。

日本虽是发达国家，但由于校园霸凌、生活压力、传统文化等因素，自杀率（平均每１０万人中的自杀人数）在发达国家中一直名列前茅。日本去年的自杀率为１６．７，较上一年微降０．６。根据日本政府去年制定的目标，未来１０年日本的自杀率要降至１３，这一数值与德国和美国的自杀率基本相当。按人口基数换算，届时日本的自杀人数需降至１．６万人以下。

日本自杀人数自有统计以来至１９９７年一直保持在２万多人。但从１９９８年开始，这一数字连续１４年突破３万人，２００３年是自杀人数最多的年份，达３４４２７人。

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