美军司令称中国为“破坏性力量”国家 外交部：“破坏”什么？

图片来源：外交部网站

人民网北京1月19日电 （樊海旭）外交部发言人陆慷19日主持例行记者会，就伊朗“桑吉”轮救援工作、中方在东海的领土主权和海洋权益等问题答问。

有记者问：昨天，在印度新德里举行的一个会议上，美国、印度、日本的与会代表称对中国在印太地区和其他国际海域越来越强硬感到不安。美军太平洋司令部司令哈里斯把中国称为“破坏性力量”及“信任赤字”国家。一名日本自卫队高级军官也称中国正试图单边改变东海现状。你对此有何评论？

陆慷说，我们注意到有关报道。这不过是三个国家的个别人发表的评论，而且其中某些人士也不是第一次发表类似的言论了。

陆慷指出，我们一直说，中国走的是和平发展道路。我们是这么说的，也是这么做的。在国际秩序问题上，中方主张的是建立一个相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。我认为，从正常的逻辑来说，寻求建立这样一个新型国际关系的努力，不应当使任何热爱和平、寻求共同发展的国家或人士感到不安。如果有人对此感到不安，认为这样的努力是一种破坏性力量，其实倒可以反过来问问，他们担心被“破坏”的是什么？

他说，我希望大家能够正视，随着自身的发展，中国在国际社会中发挥着越来越积极的作用，提供越来越多的建设性国际公共产品，比如，中方本着共商共建共享原则提出了“一带一路”倡议。希望大家多关注一下国际社会绝大多数成员的反应是什么，评价是什么。当然，是有个别国家的个别人始终对中国有这样那样的不安。

陆慷说，你刚才提到的那位美国军方人士在其表态中还点了三个本地区东盟国家的名字，称这些国家也对中国的发展感到不安。遗憾的是，我们并没有听到这三个国家自己说有什么不安。我认为，不要随随便便替其他国家说话，这种习惯不是特别好。

针对该记者提到日本军方人士的有关表态，陆慷强调，中方坚定维护在东海的领土主权和海洋权益。实际上，中日双方一直围绕东海问题保持着沟通和接触。我们希望日本方面不要一方面表示希望改善中日关系，另一方面又继续不时在实际行动中采取一些相反的做法。希望日方能够言行一致。

全文实录如下：

问：昨天，波兰警方抓捕了48名台湾嫌犯和2名波兰嫌犯，因该团伙涉嫌电信诈骗中国公民230万美元。中方是否会要求引渡这些台湾嫌犯？

答：我们注意到有关报道。据了解，该案正在调查中。中方高度重视保护公民的合法权益，愿同有关国家开展国际合作，共同打击包括诈骗在内的跨境犯罪活动。

问：据报道，伊朗的一位部长近日就“桑吉”轮事故致函中国大使，你能否证实并进一步介绍有关后续工作的最新情况？

答：正如我这几天在这里介绍的，“桑吉”轮东海碰撞事故发生以来，中方与伊朗各有关部门就“桑吉”轮救援工作一直保持着畅通、有效的沟通。我们也介绍过，伊朗政府、议会有关负责人，伊驻华大使和驻上海总领事等都分别对中方在搜救过程中付出的努力表示高度肯定。

正如你刚才所说，昨天，伊朗劳动、合作和社会福利部部长拉比伊还专门就“桑吉”轮救援工作向中国驻伊朗大使发来亲笔签名的感谢信。他在信中表示，中方为搜救船员和扑灭火势作出了巨大努力，他作为伊朗总统代表和伊方“桑吉”号油船事故调查委员会主席，谨代表伊朗政府和人民，向中国政府和人民致以最诚挚的谢意，特别要感谢那些冒着巨大生命危险、不顾毒气和爆炸威胁竭尽全力参与救援的中方人员。他在信中还说，中国政府和人民在事故中给予伊方的支持和人道主义援助，将永远被全体伊朗人民铭记。

至于大家关心的“桑吉”轮碰撞事故处理详情和最新进展，据我了解，此时此刻，中方主管部门正就此事举行新闻发布会，介绍相关情况，欢迎大家关注。

问：据《华尔街日报》报道，有六艘“中国船只”被发现违反安理会涉朝制裁。外交部此前称中方严格执行安理会相关决议，这是否意味着外交部否认这些船只是中国的？

答：我不了解有关媒体报道的情况，但中国政府在执行联合国安理会决议问题上是光明磊落的。我们一再说过，作为安理会常任理事国，中国一向严格遵守安理会通过的决议。

同时，安理会作出任何判定都必须以确凿的证据和事实为基础。中方将继续本着这一原则参与安理会及其附属机构的相关工作。

问：昨天，在印度新德里举行的一个会议上，美国、印度、日本的与会代表称对中国在印太地区和其他国际海域越来越强硬感到不安。美军太平洋司令部司令哈里斯把中国称为“破坏性力量”及“信任赤字”国家。一名日本自卫队高级军官也称中国正试图单边改变东海现状。你对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。这不过是三个国家的个别人发表的评论，而且其中某些人士也不是第一次发表类似的言论了。

我们一直说，中国走的是和平发展道路。我们是这么说的，也是这么做的。在国际秩序问题上，中方主张的是建立一个相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

我认为，从正常的逻辑来说，寻求建立这样一个新型国际关系的努力，不应当使任何热爱和平、寻求共同发展的国家或人士感到不安。如果有人对此感到不安，认为这样的努力是一种破坏性力量，其实倒可以反过来问问，他们担心被“破坏”的是什么？

我希望大家能够正视，随着自身的发展，中国在国际社会中发挥着越来越积极的作用，提供越来越多的建设性国际公共产品，比如，中方本着共商共建共享原则提出了“一带一路”倡议。希望大家多关注一下国际社会绝大多数成员的反应是什么，评价是什么。当然，是有个别国家的个别人始终对中国有这样那样的不安。

我也注意到，你刚才提到的那位美国军方人士在其表态中还点了三个本地区东盟国家的名字，称这些国家也对中国的发展感到不安。遗憾的是，我们并没有听到这三个国家自己说有什么不安。我认为，不要随随便便替其他国家说话，这种习惯不是特别好。

至于你提到日本军方人士的有关表态，我想说，中方坚定维护在东海的领土主权和海洋权益。实际上，中日双方一直围绕东海问题保持着沟通和接触。我们希望日本方面不要一方面表示希望改善中日关系，另一方面又继续不时在实际行动中采取一些相反的做法。希望日方能够言行一致。

问：媒体披露的最新卫星图像显示，中国正在距洞朗对峙发生地很近的地方修建庞大的军事设施。印度外交部发表声明重申该设施并不在对峙地区。但这在印度政党中引发了担忧。印度外交部还称“此前对峙地点的现状并未发生改变”。中方对有关报道有何评论？

答：我刚刚注意到有关报道，不了解具体情况，也不清楚你所说的卫星图像来源。

相信你非常清楚中方在洞朗问题上的立场。洞朗地区历来属于中国，一直在中国有效管辖之下，不存在争议。为了守边需要和改善当地军民的生产生活条件，中方长期以来一直在洞朗地区进行包括道路在内的基础设施建设，这是中方在自己领土上的主权行为，完全正当合法。正如中方不会对印方在印度领土上的建设活动品头论足一样，其他国家对中国在自己领土上的主权行为品头论足也是不合适的。

问：考虑到这个报道表达了对洞朗地区再次发生对峙的担忧。去年的对峙事件应该已经得到了解决，你认为会再次发生类似事件吗？

答：有关印度边防部队越界造成的洞朗对峙事件，前两天我已经说过，印度军方的高官也承认是印度军队越界了。这一事件使中印双边关系经受了严峻考验。我们希望印度军方能够汲取教训，避免类似事情再次发生。中印两国领导人在去年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，已经就如何在新形势下进一步改善和发展中印关系达成了重要共识。我们希望印度有关方面能切实遵照两国领导人达成的重要共识，同中方相向而行，共同维护边境地区的和平稳定，共同致力于中印关系的改善发展。

(责编：樊海旭、王欲然)