首次！朝鲜访问团将经陆路入韩 或乘“和平列车”

韩朝双方代表在17号的工作会谈中就多项事宜达成一致。其中最引人关注的是，朝鲜访问团将沿京义线由陆路进入韩国。如能成行，这将是朝鲜访问团首次通过陆路进入韩国参加国际性重要赛事。而且，这条京义线也有着深远的意义，可以说是一条韩朝人民情感的纽带。

根据双方当天发布的共同文件，朝方派出的民族奥林匹克委员会代表团、选手团、拉拉队、跆拳道示范团、记者团将经由京义线陆路访韩。朝方选手团将于2月1号访韩，民族奥林匹克委员会代表团、拉拉队等其他团体将于2月7号访韩。返回时间由双方协商决定。

【朝鲜访问团将经由京义线入韩】铁路还是公路 文件并未明确

不过，共同文件并没有明确朝方代表团是经由京义线铁路还是公路进入韩国。

京义线：韩朝人民的情感纽带

京义线铁路全长518公里，南抵首尔，北至朝鲜新义州。在这条铁路沿线，还修建了公路。

京义线铁路，曾是贯穿朝鲜半岛南北的重要干线，朝鲜战争后中断。韩朝2000年就重新连接京义线铁路达成协议，并于2007年进行区间列车试运行，实现50多年来首次跨越韩朝军事分界线的列车穿行。之后，随着双方关系恶化，横跨南北的铁路再次中止运行。

不过，在韩国，一列朝着朝鲜方向、在京义线韩国段运行的“和平列车”已经开通。

英国广播公司记者 史蒂夫·埃文斯：这是一趟从首尔到（韩国）韩朝非军事区的列车，列车从韩国首都出发，向北行驶到韩朝边界再返回。

“和平列车”总共有3节车厢，分别以象征非军事区的和平、爱以及融洽为主题进行装饰。1号车厢外面绘有以前蒸汽机车的图画，其他车厢绘有跨越年龄与国籍的人们相互牵手的画面。车厢内部也装饰着象征和平的风车、象征自由的气球以及铁路等等。

经过90分钟的车程，可以从首尔来到这趟列车的终点站——都罗山车站。这里是韩国距离朝鲜开城最近的火车站，离韩朝非军事区，也就是人们常说的“三八线”，只有约两公里。站台上的站牌记录着这里的与众不同。

英国广播公司记者 史蒂夫·埃文斯：（朝鲜）平壤 往那边；（韩国）首尔 往这边。

此次朝鲜访问团是否能够乘坐这辆象征和平的列车入韩呢？人们拭目以待。

(责编：樊海旭、常红)