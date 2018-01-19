外交部：伊朗对中方在“桑吉”轮搜救过程中付出的努力表示高度肯定

人民网北京1月19日电 （记者 张慧中）在19日举行的外交部例行记者会上，有记者问：据报道，伊朗的一位部长近日就“桑吉”轮事故致函中国大使，你能否证实并进一步介绍有关后续工作的最新情况？

外交部发言人陆慷表示，正如我前几天在这里介绍的，中方与伊朗各有关部门就“桑吉”轮救援工作保持着畅通、有效的沟通。伊朗政府、议会官员，包括伊朗驻华大使和驻上海总领事都分别对中方在搜救过程中付出的努力表示了高度肯定。

陆慷说，昨天，伊朗劳动、合作和社会福利部部长拉比伊还专门就“桑吉”轮救援工作向中国驻伊朗大使发来亲笔签名的感谢信。他在信中表示，中方为搜救船员和扑灭火势作出了巨大努力，他作为伊朗总统代表和伊方“桑吉”号油船事故调查委员会主席，谨代表伊朗政府和人民，向中国政府和人民致以最诚挚的谢意，特别要感谢那些冒着巨大生命危险、不顾毒气和爆炸威胁竭尽全力参与救援的中方人员。中国政府和人民在事故中给予伊方的支持和人道主义援助，将永远被全体伊朗人民铭记。

陆慷表示，至于大家关心的“桑吉”轮碰撞事故处理详情和最新进展，据我了解，此时此刻，中方主管部门正就此事举行新闻发布会，介绍相关情况，欢迎大家关注。

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