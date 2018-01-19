哈总统发表国情咨文：确立迎接第四次工业革命的措施

人民网讯 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫10日发表题为《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文。纳扎尔巴耶夫表示，为了做好应对全球变化和挑战的准备，哈萨克斯坦通过了“哈萨克斯坦-2050”发展战略，将跻身世界30个最发达的国家设立为目标。他指出，此篇国情咨文确定了我们应当采取哪些措施才能在新的世界-第四次工业革命的世界中成功导航并适应其中。

哈萨克斯坦2017年GDP增长达4%

纳扎尔巴耶夫指出，2017年哈萨克斯坦国内生产总值增长达4%，而工业生产总值增长达7%以上。哈萨克斯坦的成功发展促使中产阶级的形成。

贫困人口缩减了13倍，失业率下降至4.9%。“2017年我国成为联合国安理会非常任理事国。”“2017年我国克服了世界危机的负面影响，步入自信增长的轨道。”纳扎尔巴耶夫说，在国家社会经济成就的基础上，公民间的和平、民族和宗教间的和谐继续成为哈萨克斯坦的主要财富。

2016-2017年，哈萨克斯坦养老金和补助金提高了三次。医护人员工资增长了28％，教师工资提高到29％，“B”级公务员工资增加了30％……自2018年1月1日起基本养老金将按照工龄平均增长1.8倍。

迎接第四次工业革命

当今世界正在朝着第四次工业革命的时代迈进，纳扎尔巴耶夫在国情咨文中指出，为迎接全球变化和挑战，“我们通过了“哈萨克斯坦-2050”发展战略。

我们将跻身世界30个最发达的国家设立为目标。”哈萨克斯坦将集中精力，使得工业化成为新技术应用的领头羊，2018年要开始为实现“数字时代”的工业化制定第三个五年计划。。应对部分哈萨克斯坦工业企业的数字化项目进行试点，然后将其经验广泛推广。

要提高交通物流基础设施的效率。2017年过境哈萨克斯坦的货物增长了17%, 几乎达1700万吨。纳扎尔巴耶夫说，摆在眼前的任务是，到2020年将过境货物年收入提高至50亿美元。要“重启”金融业，完成对银行总存量“坏账”的清理，银行业主应承担经济责任和损失。股东为分公司和个人从银行提取资金应算作严重犯罪行为。央行不应对此类行为袖手旁观。

让哈萨克语与时俱进，世代永存

纳扎尔巴耶夫表示，未来的哈萨克斯坦人民将熟练掌握哈萨克语、俄语和英语。如果我们希望哈萨克语世代永存，就要让它与时俱进。他表示，将“互联网”等术语翻译成哈萨克语，这种“创新”很有意思。应于2025年之前确定各级教育向拉丁字母过渡的具体时间表。纳扎尔巴耶夫同时强调了掌握俄语的重要性。

在当天的国情咨文中，纳扎尔巴耶夫共谈及10个议题，他还就反腐、打造“智慧城市”、医疗、农业等议题展开了论述。（徐祥丽）

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