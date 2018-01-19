美国再冻结一笔4500万美元对巴勒斯坦食品援助款

美国国务院１８日确认，美国现已叫停一笔原计划在２０１８年向巴勒斯坦提供的４５００万美元食品援助专款。这是美国本周内确认已冻结的第二笔援巴款项。

美国务院发言人诺尔特在当天的记者会上表示，这笔款项原定通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）发放，专门用于购买食品救助约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦难民。

据美国媒体报道，美国务院在上月中旬给近东救济工程处的一封信中表示将提供这笔４５００万美元的救助款项。对此，诺尔特在记者会上称，美国此前只是告知近东救济工程处，预计会提供这笔钱，但并不是做出的保证。

诺尔特说，美国“现在不提供这笔钱”，但“不代表以后不会提供”。她同时再次要求近东救济工程处进行改革，并要求“包括许多阿拉伯国家”在内的其他国家加大对巴援助力度。

１６日，美国务院宣布已冻结６５００万美元通过近东救济工程处向巴勒斯坦难民提供的援助资金，同时要求该机构进行改革。近东救济工程处１７日表示，在美国宣布冻结部分援助资金后，该机构发起了一项国际筹资活动，以获得更多捐助者支持。

２０１７年１２月６日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都并启动将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。巴勒斯坦方面对此强烈不满，并以拒绝和谈相抵制。本月２日，特朗普表示，如果巴勒斯坦拒绝和谈，美方将取消对巴经济援助。（记者 刘晨 朱东阳）

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