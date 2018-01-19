人民网>>国际

墨西哥抗议特朗普称墨是“世界上最危险国家”

2018年01月19日16:26  来源：新华网
 

墨西哥外交部１８日发布公告回应说，美国总统特朗普关于墨西哥是“世界上最危险国家”的言论是“错误的”。

公告说，尽管墨西哥存在较为“显著”的暴力问题，但公开说墨西哥是世界上最危险国家是“错误的”。公告还援引联合国最新发布的相关数据指出，墨西哥谋杀率低于许多拉美国家水平。

特朗普当天通过社交媒体推特称：“我们需要一堵墙保障国家的安全和保卫工作，我们需要它来阻止毒品从墨西哥大规模流入，墨西哥现在被视为是世界上最危险国家。如果没有墙，就没得谈。”

关于双方关注的边境隔离墙修建费用的话题，公告说，墨西哥决不会在“任何条件下以任何方式”支付美方在美领土内修建边境隔离墙相关费用，并表示这个决心“并非墨西哥谈判策略的一部分，而是来自主权和国家尊严的原则”。

自上任以来，特朗普多次提出要在美墨边境修建边境隔离墙，并坚持让墨西哥政府支付相关费用，但多次遭到墨政府拒绝与抗议。（记者 吴昊）

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国大熊猫“华豹”和“金宝宝”顺利运抵芬兰 装载着来自中国的雄性大熊猫“华豹”和雌性大熊猫“金宝宝”的专机１８日顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔国际机场，芬方在机场举行了隆重的欢迎仪式。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved