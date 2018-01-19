墨西哥抗议特朗普称墨是“世界上最危险国家”

墨西哥外交部１８日发布公告回应说，美国总统特朗普关于墨西哥是“世界上最危险国家”的言论是“错误的”。
公告说，尽管墨西哥存在较为“显著”的暴力问题，但公开说墨西哥是世界上最危险国家是“错误的”。公告还援引联合国最新发布的相关数据指出，墨西哥谋杀率低于许多拉美国家水平。
特朗普当天通过社交媒体推特称：“我们需要一堵墙保障国家的安全和保卫工作，我们需要它来阻止毒品从墨西哥大规模流入，墨西哥现在被视为是世界上最危险国家。如果没有墙，就没得谈。”
关于双方关注的边境隔离墙修建费用的话题，公告说，墨西哥决不会在“任何条件下以任何方式”支付美方在美领土内修建边境隔离墙相关费用，并表示这个决心“并非墨西哥谈判策略的一部分，而是来自主权和国家尊严的原则”。
自上任以来，特朗普多次提出要在美墨边境修建边境隔离墙，并坚持让墨西哥政府支付相关费用，但多次遭到墨政府拒绝与抗议。（记者 吴昊）
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