2018年南部非洲国家或将面临新一轮债务危机

人民网北京1月19日电 （记者 王欲然）媒体分析称，撒哈拉以南非洲地区将在今年爆发新一轮债务危机。

《东非人》报日前发表文章指出，2008年全球金融危机以来，低收入和中低收入国家政府的贷款量已从570亿美元激增到2016年的2600亿美元。其主要原因为，西方国家实行的量化宽松政策影响国际投资机构将业务方向转至发展中国家，“放贷机构希望为非洲国家提供更多的贷款，以获得更高的利率回报。”

文章认为，当今全球大宗商品市场的疲软令依赖出口自然资源的非洲国家陷入经济缓慢增长的“泥沼”。另一方面，随着全球利率的不断上升，非洲国家面临偿还贷款的压力愈发沉重，特别是一些南部非洲国家。“其结果就是，非洲各国政府债务水平大幅上升。肯尼亚政府债务已占据该国国内生产总值的32%，乌干达和坦桑尼亚政府的这一数据分别为57%，63%。最为严重的莫桑比克，其政府债务占国内生产总值的比例已高达299%。”

文章分析称，在撒哈拉以南非洲国家政府负债构成比例为：38%来自商业银行、36%的债务属于世界银行、国际货币基金组织等多边机构，还有26%的债务来源于其它国家政府。

英国朱比利债务活动研究机构公布的一份数据表明，南部非洲一些国家的债务在过去两年内增加了50%，成为2005年以来的最高水平。该数据还分析指出，导致历次债务危机的主要原因为大宗商品价格下跌和美国利率回升所致，“历史似乎正在重演，自2014年来，大宗商品价格指数下跌幅度已超过40%，而美元升值幅度已达15%。”

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