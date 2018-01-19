普京：欧亚经济联盟应继续建设统一商品和服务市场

俄罗斯总统普京1月１８日表示，欧亚经济联盟各成员国应继续加强努力，建设统一的商品和服务市场，保证各成员国之间资本和劳动力自由流动。

俄罗斯今年担任欧亚经济联盟轮值主席国。据克里姆林宫网站消息，普京当天致信其他成员国领导人，呼吁继续消除障碍，推动经济一体化。

普京说，各成员国应在工业和农业发展方面加强协调，发展进口替代产品，进行生产和技术合作，实施大型交通基础设施改造项目，建设有效的物流链条以提高联盟的运输潜力。

普京认为，必须加快实施欧亚经济联盟共同的“数字化议程”，在发展互联网经济方面协调行动，形成共同的数字交易规则和统一的信息交流及保护标准。

普京表示，应让各成员国企业积极参与一体化，更高效地使用欧亚开发银行和欧亚稳定和发展基金的资源。他还敦促各成员国在货币和金融政策上加强协调，争取建立统一的金融市场。

欧亚经济联盟前身为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国于２０１０年成立的关税同盟。欧亚经济联盟于２０１５年１月１日正式启动，成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。联盟的目标是在２０２５年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。（记者 魏忠杰）

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