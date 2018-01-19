中国代表强调实现共同安全是防扩散治本之策

中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛1月１８日说，防扩散要坚持实现共同安全这一治本之策，并通过政治外交手段和平解决问题。

吴海涛在安理会当日防扩散问题公开会上说，防扩散问题本质上是安全问题，安全关切是驱动扩散活动的动因。各国应切实摒弃冷战思维，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，营造公道正义、共建共享的安全格局。

他说，大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散对国际和平、安全与稳定构成现实威胁，也是国际社会面临的共同挑战。要充分发挥联合国及安理会在止战维和方面的核心作用，找到一条有效预防冲突、构筑持续和平的道路，从而实现各国共同安全。这将从根本上消除扩散动因，也是各国建立信任的根本途径。

吴海涛指出，要坚持通过政治外交手段和平解决问题。对抗和一味制裁施压只会导致冲突升级，进而加剧扩散风险。各国应坚持和平解决大方向，推动以政治外交方式妥善解决防扩散热点问题。

在谈到朝核和伊核问题时，吴海涛说，当前朝鲜半岛形势出现一些积极变化。各方应该共同努力，为重启对话谈判创造条件，推动朝鲜半岛核问题重返对话协商解决的正轨。伊核问题全面协议来之不易，是多边主义重要成果，也是通过政治外交手段解决国际热点问题的典范。相关各方应从大局和长远出发，坚定政治意愿，妥善管控分歧，继续全面、有效执行全面协议。

吴海涛表示，国际社会应切实维护国际防扩散体系的普遍性、权威性和有效性，不断健全相关国际规范，坚持规则面前一律平等，摒弃双重标准和选择性做法。以《不扩散核武器条约》为基石的国际防扩散体系必须维护，非法拥核的国家必须切实落实无核化要求。

吴海涛强调，中国坚决反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，已参加了防扩散领域的所有国际条约和相关国际组织，建立了完善的防扩散和出口控制体系，并确保相关法规得到有效执行。（记者 王建刚）

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