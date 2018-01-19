美联储官员担忧美国经济存在过热风险

美国纽约联邦储备银行行长达德利1月１８日表示，美国经济陷入低通胀陷阱的风险已经减退，目前更大的担忧是美国国会去年底通过的大规模减税计划可能会导致美国经济过热。

达德利在英国《金融时报》当天刊登的采访中说，美国大规模减税计划可能使得美国经济在２０１９年或２０２０年面临过热风险，这将迫使美联储更大力度加息来抑制通胀飙升；但历史经验证明，当美国失业率很低时，采取措施实现经济“软着陆”通常非常困难。

达德利说，当前美国并不面临迫在眉睫的经济衰退威胁，但从审慎的货币政策决策考虑，美联储今年应将如何应对下一轮经济衰退列入政策议程。他同意美联储去年１２月对今年加息３次的预测，同时也认为当美国通胀加快上升时，美联储需加快加息节奏。

美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森近期接受采访时也表示，考虑到美国已达到充分就业水平，财政刺激最终将造成美国经济过热和通胀压力飙升。

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