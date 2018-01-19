联合国秘书长：大规模杀伤性武器威胁日益严峻

联合国秘书长古特雷斯１８日警告说，大规模杀伤性武器对世界和平与稳定的威胁正在增加。

联合国安理会１８日就限制大规模杀伤性武器和建立信任措施的议题举行高级别辩论会，古特雷斯应邀发表讲话。古特雷斯指出，全球对核武器的担心达到了冷战结束以来的最高水平；美国和俄罗斯在核武器和其他问题上的信任不断降低；伊朗核问题全面协议正面临质疑；叙利亚境内化学武器的使用对全球禁化武体系构成严重挑战。

古特雷斯说，朝鲜半岛局势是世界和平与安全面临的最紧张、最严峻的挑战。他对日益增长的军事冲突风险及其可能造成的难以想象的后果表示严重担忧。古特雷斯对朝韩双方决定重新开放交流渠道，尤其是军事交流渠道表示欢迎，对朝鲜决定参加韩国平昌冬季奥运会感到鼓舞。古特雷斯强调，国际社会需要在这些微小希望的基础上，扩大外交努力，在地区安全的背景下实现朝鲜半岛无核化。

在美俄信任降低问题上，古特雷斯认为，冷战时期起到关键作用的战略武器裁减措施正面临威胁。他指出，美俄间新的削减战略武器条约将于２０２１年失效，但目前似乎并没有削减战略武器的谈判。

关于叙利亚境内使用化学武器问题，古特雷斯呼吁安理会就调查机制重新达成一致。俄罗斯去年１１月否决了旨在延长禁止化学武器组织－联合国联合调查机制任务期限的决议草案，致使该机制停止运作。

古特雷斯认为，伊核协议既有利于伊朗人民，也有利于整个国际社会，应该得到维护。

古特雷斯强调，大规模杀伤性武器的威胁发生在军费开支不断增加、武器过度囤积以及地区紧张局势加剧的背景下，因此建立信任措施至关重要。他强调相互通报立场、军费预算、战略观和军队调动信息的重要性，强调裁军、核不扩散和核查机制的重要性。

古特雷斯说，联合国可以协助会员国建立信任措施，安理会应在通过对话和外交手段促进互信方面起到领导作用。（记者尚绪谦）

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