阿联酋航空订购36架空客A380客机

阿联酋航空公司１８日宣布与欧洲航空业巨头空中客车公司达成协议，将订购３６架有“空中巨无霸”之称的Ａ３８０客机，总价值达５８７亿阿联酋迪拉姆（约合１６０亿美元）。

阿联酋航空主席兼首席执行官艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆当天与空客公司客户事务首席运营官约翰·莱希在位于迪拜的阿联酋航空公司总部签署了关于此次订购的谅解备忘录。

根据协议，这批飞机将于２０２０年开始交付。目前，阿联酋航空运营的Ａ３８０飞机共有１０１架，另有４１架等待交付，加上这次新订购的飞机，总数将达１７８架，总价值约６００亿美元。

艾哈迈德说，运营Ａ３８０给阿联酋航空带来了巨大成功，阿航将与空客继续紧密合作，丰富这一机型和机上产品，给乘客带来最佳体验。

约翰·莱希表示，新订单将确保空客在未来至少１０年内继续生产Ａ３８０飞机，他相信会有其他航空公司继续订购这一机型。

Ａ３８０是世界最大客机，可容纳８００多个座位，２００７年投入运营，一度被视为空客的“家族明星”。不过，庞大的身形也使Ａ３８０比较“挑剔”，普通机场无法满足它的起降条件。近年来，空客在不断减少Ａ３８０的产量。（记者苏小坡）

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