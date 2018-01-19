德央行行长：老龄化或严重制约德国经济增长

德国央行行长延斯·魏德曼１８日在法兰克福表示，德国经济已连续数年扩张，目前失业率降至两德统一以来最低水平，但２０２０年后，人口老龄化可能严重制约德国经济增长。

魏德曼当天在德国央行和国际货币基金组织联合举办的研讨会上说，未来１０年，德国在职人口与退休人口的比例将从２：１降至１：１。如果不能采取全面措施加以应对，德国经济的增长潜力将明显下降。

德国联邦统计局的数据显示，２０１７年德国国内生产总值增长２．２％，较２０１６年提高０．３个百分点，为２０１１年以来最高增速。同时，２０１７年德国财政盈余３８４亿欧元，为连续第四年实现财政盈余。

魏德曼认为，为应对人口老龄化，德国政府未来应重点提高财政支出的针对性，而不是宽泛地扩大财政支出。

他说，在研发、教育和数字基础设施方面增加公共投资，对增强德国经济活力十分必要。同时，推进养老金制度改革，根据预期寿命的变化延迟退休，能够保证德国养老金余额保持较高水平，并缓解劳动力不足的问题。（记者沈忠浩）

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