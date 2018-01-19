土耳其猫电影节引起观众共鸣

土耳其最大城市伊斯坦布尔正在举办以猫为主题的电影节，展映的以猫为主角的电影引起观众共鸣。

自本月１２日起到２月４日，伊斯坦布尔佩拉博物馆举办以猫为主题的电影节，展映法国、德国、奥地利、日本、土耳其和美国拍摄的９部温暖人心的猫电影。

博物馆电影厅管理员法蒂玛·乔拉克奥卢对记者说，全世界越来越多的影片把猫作为主角或者重要配角，此次猫电影节引发的关注超出预期。乔拉克奥卢将原因归于民众对流浪猫越来越关注。

一些排队等候入场观看德国影片《奇怪的猫咪》的观众表示，猫对伊斯坦布尔人非常重要。一名男性观众说，伊斯坦布尔人一直对流浪猫充满爱意，给它们提供食物、栖息处，还给它们刷洗梳毛；人们在街头、广场、购物中心、地铁站等处都可看到它们的身影，甚至还能看到它们在橱窗中睡大觉；伊斯坦布尔的所有大门都向流浪猫敞开，流浪猫似乎才是这座城市真正的主人。

展映的土耳其影片《伊斯坦布尔的猫》以一只流浪猫的视角呈现伊斯坦布尔的风貌，成为最受欢迎的影片之一。一篇影评写道：“在伊斯坦布尔，猫是人们的镜子，使得他们能够反思自己的生活。这是其他方式做不到的。”

乔拉克奥卢说，日本影片《吉猫出租》讲述一名女士向孤独的人出租猫，帮助他们抚慰孤寂心灵的故事，让伊斯坦布尔人了解到不同文化背景下人们对待猫和展现彼此关心的方式。（记者易爱军）

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