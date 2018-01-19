马耳他议长：文化交流让马耳他和中国走得更近

马耳他议会议长安德鲁·法鲁贾１８日表示，文化可以增进不同国家和民族之间的理解，马耳他和中国通过文化交流会走得更近。

当天，２０１８瓦莱塔“欢乐春节”暨２０１７“灵感中国——来华创作成果展”在马耳他议会大厦正式开幕，法鲁贾出席并致辞。

开幕式上，贵州从江民族歌舞团的１３名演员表演了世界非物质文化遗产侗族大歌《祖公落寨》、木叶歌《过去的情谊永记我心窝》等节目。他们身着艳丽的民族服装，一展清亮的歌喉，用质朴悠扬的旋律缓缓唱出了贵州的诗情画意。

中国驻马耳他大使姜江表示，一年一度的瓦莱塔“欢乐春节”活动吸引了越来越多马耳他朋友的热情参与，逐渐成为当地一大文化品牌，反映出中马人文交流的强劲势头和蓬勃活力。

当晚一同开幕的还有２０１７“灵感中国——来华创作成果展”。该展览展出了米拉贝利、贝奇纳、塔波尼等５位艺术家参加２０１７年“来华创作艺术家”项目后创作的４４件艺术作品。

５位艺术家通过摄影、绘画、雕塑等艺术载体，以细腻、写实又不失想象力的创作手法，精心捕捉贵州人文、风景的动人瞬间，再现贵州丰富多元的少数民族文化和秀美壮丽的自然风光。（记者袁韵）

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