德法经济学家建议欧元区积极推动改革

来自德法两国的１４位知名经济学家日前针对欧元区改革提出６点建议，旨在敦促德法两国摒弃分歧，采取积极措施推动欧元区改革。

在一份同时在柏林和巴黎发布的报告中，这些经济学家建议限制欧元区成员国主权债务，提高银行系统健康程度，提供泛欧存款保险并改革财政赤字规定。

报告认为，欧元区应执行严格的限制财政支出规定，以实现长期减债的目标。同时，应建立并实施明确的法律机制，允许破产国家重组债务，以避免希腊债务危机重演。

报告提出的其他建议包括设立共同的欧盟基金，以帮助成员国应对可能出现的危机；定义所谓的“安全资产”，允许银行置换资产负债表中的国家主权债务；成立一个独立的财政监管机构等。

参与提出建议的经济学家包括德国智库伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特、德国经济专家委员会委员拉尔斯·菲尔德、德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔、法国总统马克龙的经济顾问让·皮萨尼－费里和法国经济分析委员会成员菲利普·马丁等。

欧元区改革一直是欧盟及其成员国着力推动的重要议题之一。过去数月，相关国家针对这一问题争论不休。法国主张大力改革欧元区，设立欧元区财政部长和统一预算。德国则主张将“欧洲稳定机制”发展成一个严格、独立的欧洲货币基金。

欧元集团新主席、葡萄牙财政部长马里奥·森特诺１７日表示，计划在６月前达成欧元区改革方案。（记者乔继红）

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