书展为媒 建立国际交流的平台

人民网北京1月19日电 “中国社会科学出版社外文图书成果展”17-19日在智利首都圣地亚哥举办。

中国社会科学出版社总编辑魏长宝在开幕仪式上表示，中国社会科学出版社致力于将当代中国最优秀的学术成果推向世界，介绍给更多想要了解中国的海外朋友，希望以书展为媒介，建立起国际交流的平台。

外交学院院长胡安·索马维亚指出，西方世界对中国了解不够，尤其拉美地区对中国问题的研究刚刚起步。希望通过双方合作的加强与深入，将更多优秀的中国著作介绍到智利。

“我们需要全面了解中国，不仅要了解其久远的历史，还要了解其现在。很多人总是从停滞的视角着手了解中国，因而很容易产生各种误解。”智利安德烈斯·贝洛大学中国-拉丁美洲研究中心主任、前驻华大使费尔南多·雷耶斯·马塔如是说。他希望中国社会科学出版社将更多具有国际水准的中国社会科学研究成果介绍到智利。

书展结束后，所有展示图书将赠送给外交学院图书馆，为本地读者提供更多有效认识、了解中国的渠道。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)