北京青年原创戏剧联盟发布仪式举行

人民网北京1月19日电 1月18日，北京青年原创戏剧展演季新闻发布会暨北京青年原创戏剧联盟发布仪式在718文创园壹空间剧场举行。

北京青年原创戏剧展演季聚焦“新时代 新北京 新青年 新作为”主题，主打“原创”品牌，通过“原创戏剧展示、原创剧本朗读，经典剧目展映及专家沙龙”等内容立体全面的为青年戏剧人提供学习交流展示提升的平台，引导青年戏剧人围绕新时代、新青年的奋斗成长讲述青年故事，弘扬社会主义核心价值观，为推动首都戏剧文化的发展与繁荣，服务全国文化中心建设贡献青春力量。

本次展演季活动经过艺委会专家的评审，最终从百余部报名作品中评选出《当归》《海上花开》《少年少年》《又见老爸》《将军里》5部青年优秀原创戏剧和《爱就在奥雪小镇》1部冬奥主题原创戏剧作品，这6部作品将于1月至2月在鼓楼西剧场、北戏排演场、剧空间剧场、雷剧场进行为期20天的演出。

发布会上，北京青年艺术发展促进会与北京正在上演文化传媒有限公司共同发起成立北京青年原创戏剧联盟。联盟的成立旨在繁荣北京戏剧市场的艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养青年艺术创作人才，解决北京戏剧演出行业的供需两难问题，同时借助联盟的模式推动更多优秀的原创戏剧作品的产出，提升北京青年原创戏剧演出综合竞争力。戏剧展演季6家入围戏剧展演的戏剧工作室和3家参与展演活动剧场方成为首批联盟成员。

本次活动由共青团北京市委员会、中国演出行业协会、中国网主办，北京青少年艺术服务中心、北京青年艺术发展促进会、北京正在上演文化传媒有限公司承办。中国国家话剧院、北京团市委、中国网等相关单位领导及戏剧行业内的相关专家出席此次发布会,同时来自入围戏剧节展演工作室、高校戏剧社团及社区青年汇的青年代表百余人参与了活动。（郭昕璇）

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