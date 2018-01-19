内部反对声强烈 日两大在野党结盟计划面临流产

日本在野党民进党17日召开众参两院议员大会，与希望之党组成国会联合会派的提案未能通过，两大在野党国会结盟计划面临流产。

民进党干事长增子辉彦与希望之党干事长古川元久15日在东京会商，就组成联合会派达成共识。共识随即在两党内部遭到强烈反对。

《每日新闻》报道，17日上午举行的民进党两院议员大会上，反对结盟的意见不断，结盟提案未能通过。希望之党定于17日下午举行两院议员大会，民进党会议结果将对此产生影响。

16日与部分隶属民进党的众议员在东京会面后，民进党前代表（党首）冈田克也说：“组建联合会派的决定太过仓促。17日如果要表决，我们都会投反对票。”民进党地方党员同样对结盟有异议。民进党栃木县支部、群马县支部16日先后表明态度，反对与希望之党在国会结盟。

希望之党内部反对意见也不少。希望之党代表玉木雄一郎16日在党内高层会上提议“分家”，让反对结盟的党员离开希望之党。

《每日新闻》认定，两党党内分裂不可避免，组建联合会派的设想或将破灭。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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