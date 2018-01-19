救济款不用偿还？沙特援助也门20亿美元救汇率

沙特阿拉伯国王萨勒曼17日命令财政部向也门中央银行援助20亿美元外汇储备，以挽救面临崩溃的也门货币里亚尔。前一天，也门政府向沙特及其阿拉伯盟友紧急求助，呼吁他们向2000多万也门人伸出援手。

沙特政府当天发表声明说，这笔款项将存到位于也门临时首都亚丁的新央行储蓄账户中，目的是“帮助也门人应对正在恶化的经济形势”。

一名不愿公开姓名的沙特政府消息人士告诉路透社，沙特这笔援助不是贷款，而是“救济款”，也门政府不用偿还。

也门央行原本位于首都萨那。胡塞武装夺取萨那后，沙特帮助也门政府在南部城市亚丁另起炉灶建立新的中央银行。萨那的央行被胡塞武装控制，依然运行。沙特指责胡塞武装“盗取”银行外汇并操纵汇率。

萨那央行行长莫纳塞尔·卡伊提去年曾向媒体抱怨，称萨那央行也面临外汇短缺，但沙特主导的联军阻挠运送现金的飞机进入萨那。

也门总理艾哈迈德·本·达格尔16日公开呼吁沙特及其盟友提供援助。达格尔请求这些盟国“现在就行动起来”，帮助也门稳住汇率，因为挽救汇率“就是在挽救也门人熬过不可避免的饥荒”。

联合国今年早些时候说，也门可能爆发至少数十年来最严重的饥荒。

2014年9月，也门胡塞武装夺取萨那，后又占领南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特、阿联酋等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。支持也门政府的武装力量夺回也门南部5个省，不过胡塞武装仍控制着萨那和也门北部许多地区。哈迪领导的政府在南部城市亚丁建立临时首都。

连年战乱令也门经济凋敝，民不聊生。也门货币里亚尔两年多来贬值一半，食物、燃油等生活必需品价格飞涨，财政困难的也门政府已有一年多发不出工资。供水、医疗等基本公共服务瘫痪，使得也门去年爆发严重的霍乱疫情，上百万人染病，2000多人死亡。

联合国负责人道主义事务的官员先前说，近1900万也门人需要人道主义援助，超过全国人口的三分之二。也门内战已致使上万人死亡，200多万人流离失所。（王宏彬）（新华社专特稿）

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