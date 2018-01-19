最严反腐败法有所松动？韩调整礼金上限助力农业

韩国政府17日正式宣布，提高涉及农副产品的送礼总额上限。这意味着韩国“史上最严厉反腐败法”条款有所松动，以更加符合市场实际情况，预计韩国农副产品销量将在春节前后大幅回升。

2016年9月28日，被称为“史上最严厉反腐败法”的《金英兰法》生效，其制定的“3·5·10”法则用于防止公职人员受贿，即每名公职人员单次接受宴请、收受礼物和喜丧金费用分别不得超过3万韩元（约合180.8元人民币）、5万韩元（301.3元人民币）和10万韩元（602.7元人民币）。

这部法律又称《禁止不正当请托与收受财物法》，由韩国前反贪官员、时任国民权益委员会委员长的金英兰大法官于2012年提出。实施1年多来，韩国不少高档餐厅以及其他高级消费场所门庭冷落，客人明显减少。

首尔市立大学教授林东均（音译）2017年8月一项调查显示，89.5%的调查对象承认《金英兰法》取得成效；超过55%的调查对象表示，过去一年间收受和送出的礼品都减少了。

然而，不少商家提出质疑，认为“3·5·10”法则过于严苛，以至于打击民间的消费热情。尤其是一些农民团体抱怨，《金英兰法》所制定的“红线”金额不符合农副产品市场的实际情况，例如逢年过节民众随便买些牛肉礼盒、小银鱼和带鱼礼盒就能轻松突破5万韩元的“红线”。

韩联社报道，去年春节前后，韩国农副产品礼盒销售总额为1242亿韩元（7.5亿元人民币），同比减少25.8%。观察人士认为，礼品金额“红线”设置过低，是造成农副产品销售额骤减的主要原因，因此有必要加以修订，使之更符合民间情况。

上个月，韩国国民权益委员会通过《金英兰法》修订案，有关宴请的金额上限维持在3万韩元不变；涉及收受礼物，将农副产品礼物的金额上限由原来的5万韩元上调至10万韩元，其他种类礼物金额上限仍维持在5万韩元；喜丧金费用上限则由10万韩元下调至5万韩元。

《韩国先驱报》17日报道，韩国政府还打算向各大超市和店铺分发100万张“可安全购买和赠送”的标签，用于贴在水果礼盒、韩牛礼盒等商品包装上，以示其价格符合“红线”标准，好让民众放心购买。

不过，一名政府官员17日强调，“修订法律意在提振农副产品销量，但是这部法律的反腐初衷仍不可忽视”。

据悉，随着春节临近，韩国各大零售商已经加大10万韩元以下价位礼品的促销力度。其中，乐天玛特推出售价9.9万韩元（596.4元人民币）的牛肉礼盒，并且提供买十送一的优惠。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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