欧盟大佬轮番劝英国：“退群”后再加回来！

继欧洲理事会主席唐纳德·图斯克16日向英国喊话后，欧盟委员会主席让-克洛德·容克17日再次发表劝英国回心转意的言论。容克说，虽然英国现在启动了“脱欧”程序，但只要愿意，还是可以走程序重新加入欧盟。

容克17日在欧洲议会发表讲话，称他觉得英国“脱欧”是场“灾难”，“我们所有人都应为这一失败负责”。

容克说，英国“脱欧”有深层次的原因，“就像英国首相特雷莎·梅说的那样，英国人在欧盟从来没感到自在过，过去40年，他们也没机会变得更自在”。

图斯克16日向英国抛出橄榄枝，劝英国逆转“脱欧”决定。他的原话是：欧盟对英国“心依旧敞开”。容克17日再提图斯克的表态，说“我们不会抛弃英国，我们希望他们留下。如果他们想留下，我们应该给他们机会”。

按照容克说法，即使英国已经启动《里斯本条约》第50条，也可以根据这一条约的第49条，重新加入欧盟。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙近来也表示愿意“帮助”英国留在或重新加入欧盟。马克龙的一名幕僚16日接受路透社采访时说，法国“乐意”看到英国回心转意。

英国国内本月再次出现二次公投的呼声。“留欧”支持者称，民众未能在“脱欧”公投前足够了解情况，民意时至今日已发生巨大改变。相反，力挺“脱欧”人士认为，二次公投没有意义。

英国独立党前任领袖、英国“脱欧”主要推动者奈杰尔·法拉奇上周说，他欢迎二次公投的想法，但即便再投一次，“脱欧”的最终结果也不会发生改变；二次公投的作用，仅限于平息争论。特雷莎·梅的发言人随后回应称，不会推动二次公投。

英国“脱欧”谈判现阶段进展平稳。除英国以外的欧盟27国领导人2017年12月15日在布鲁塞尔欧洲理事会总部举行会议，宣布英国“脱欧”第一阶段谈判已就“分手费”、爱尔兰边界以及欧盟在英公民权利等核心议题取得“足够进展”，可以着手第二阶段谈判，聚焦英国“脱欧过渡期”和英欧未来关系，谈判定于本月晚些时候开始。（王宏彬）（新华社专特稿）

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