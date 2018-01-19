艳阳天何处寻？莫斯科日照时间跌破历史纪录

每年12月，俄罗斯首都莫斯科难得出现艳阳天，日照时间一般都居全年之末。然而，2017年12月，莫斯科全月的日照时间不超过7分钟，跌破历史纪录。

塔斯社援引莫斯科大学气象站的监测数据报道，莫斯科2017年12月日照时间只有“6分钟或7分钟”，创下有气象记录以来的最低纪录。

俄罗斯气象部门负责人罗曼·维尔芬介绍，一方面，就在俄罗斯多个地区的气温接连降至新低之际，莫斯科气温反而比平均水平高出5.8摄氏度；另一方面，受气旋影响，莫斯科上月阴云密布的天气增多，使得太阳难得露脸。综合这两方面因素，莫斯科上月日照时间严重缩短，“2017年的这种情形非常罕见”。

莫斯科先前的单月最低日照纪录是在2000年12月，当时全月只有3小时日照。一般情况下，莫斯科12月平均每天能有1小时左右的日照时间。

近日，俄罗斯多个地区遭遇极寒天气。在莫斯科以东约5300公里处，雅库特地区15日部分地点最低气温仅为零下67摄氏度，逼近有记录以来最低值。据美联社报道，雅库特地区民众习惯严寒，即使在零下40摄氏度的低温中，学生也照常上学。但是零下67摄氏度还是相当少见，当地学校15日宣布停课。

此外，雅库特地区一张摄于14日的居民自拍照走红互联网。照片中，阿纳斯塔西娅·格鲁兹德娃穿着厚大衣，戴着帽子，脸部也用围巾裹得严严实实，但最令人惊讶的是，她的眼睫毛也挂了一圈冰花。媒体报道称，当时气温约为零下50摄氏度。

作为世界上最冷居住地之一，雅库特东部的奥伊米亚康村最低气温纪录出现在2013年，零下71摄氏度。当地调查人员说，上周末，一辆载有5人的汽车在路上“抛锚”，其中两人在走向附近农场途中冻死，其余三人因保暖措施到位而幸免于难。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)